Samsung, lo smartwatch oggi costa pochissimo: offerta imperdibile

Fonte foto: Samsung

Questo weekend di inizio luglio è iniziato nel migliore dei modi grazie a ottime offerte che troviamo su Amazon. Vi abbiamo parlato del Redmi Note 12 che troviamo al minimo storico con uno sconto esagerato e del condizionato portatile Electrolux Comfort 600 disponibile al minimo storico. Ora è la volta del Galaxy Watch4, smartwatch top di gamma di Samsung uscito sul mercato da oramai un anno, ma che resta ancora super affidabile e con funzionalità all’avanguardia. Da oggi è nuovamente in offerta al minimo storico con uno sconto eccezionale del 52% che ce lo fa pagare meno di metà prezzo. Un risparmio netto di ben 140€.

Il Galaxy Watch4 è il perfetto compagno nella vita di tutti i giorni. Ha un design compatto (il display ha una diagonale di solo 1,2"), sensori avanzati che monitorano diversi aspetti della propria salute e dell’attività fisica (supporta più di 90 modalità sportive). A tutto questo bisogna anche aggiungere una batteria che ti supporta per diversi giorni e la presenza del sistema operativo WearOS, uno dei migliori quando si tratta di orologi smart. Insomma, a questo prezzo difficilmente troverete qualcosa di meglio.

Galaxy Watch4

Galaxy Watch4: caratteristiche e funzionalità

Se non volete spendere una cifra esagerata per un orologio top, il Galaxy Watch4 è una delle migliori soluzioni che possiate trovare sul mercato. Le caratteristiche e le funzionalità sono quelle di un orologio smart di altissima qualità. Non a caso a bordo troviamo il sensore Samsung BioActive, uno dei pochi al mondo a effettuare un’analisi dell’impedenza bioelettrica. Cosa vuole dire? In pochi secondi è in grado di fornirti la percentuale di grasso, acqua e muscoli scheletrici presenti nel vostro corpo, dati importanti per capire il tuo stato di salute. Lo stesso orologio permette anche di misurare i battiti cardiaci e la pressione sanguigna. In caso di dati anomali, si viene immediatamente avvertiti con una notifica. Per un buono stato di salute bisogna anche riposare bene e il Galaxy Watch4 offre un monitoraggio avanzato del sonno con un report completo su come si è riposato durante la notte.

Uno smartwatch, quindi, che ti permette di tenere sotto controllo la salute anche quando ci si allena. A disposizione hai più di 90 modalità di allenamento che coprono tutti gli sport più praticati, dalla corsa, al ciclismo, fino ad arrivare al nuoto (è anche impermeabile). I risultati vengono memorizzati nell’app e li puoi condividere con i tuoi amici in ogni istante e sfidarli a fare meglio di te.

Lo schermo ha una diagonale di 1,3" e il display è molto luminoso, il che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Lo puoi personalizzare scegliendo esattamente quali dati mostrare sul display. La batteria assicura un’autonomia prolungata per diversi giorni. Come sistema operativo troviamo WearOS di Google, una sicurezza quando si tratta di orologi smart. Hai a disposizione tutte le app più importanti della suite di Mountain View.

Samsung, smartwatch in offerta, prezzo, sconto su Amazon

Offerta strepitosa per il Galaxy Watch4: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 129€ con uno sconto di ben il 52% rispetto a quello di listino. Come si può intuire facilmente, lo si paga meno di metà prezzo e il risparmio totale è di 140€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (disponibile solo per i clienti Amazon Prime). L’orologio smart è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene in pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito si hanno a disposizione i classici 30 giorni dall’acquisto.

Galaxy Watch4