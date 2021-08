Samsung Galaxy Watch4: tecnologia superiore a un prezzo inferiore

Insieme ai due pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, Samsung ha ufficializzato oggi i due smartwatch Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic nel corso dell’evento Unpacked. I due integrano il chip Exynos W920 che l’azienda di Seul aveva svelato qualche ora fa, anticipando di fatto la presentazione dei due orologi intelligenti.

Galaxy Watch 4 viene dunque declinato in due varianti: quella “standard", denominata semplicemente Galaxy Watch 4, che è la più sportiva e di fatto succede alla precedente variante Active degli smartwatch di Seul, e Galaxy Watch 4 Classic che, come lascia intuire il nome, strizza l’occhio a chi cerca un oggetto che possa andar bene in ogni occasione: possiede una ghiera rotante ben evidente che ne aumenta le dimensioni, anche se di poco: 40 o 44 mm per il primo, 42 o 46 mm per il Classic. Tutti sono comunque disponibili in versione 4G LTE per rimanere connessi ad internet indipendentemente dalla presenza dello smartphone nelle vicinanze.

Galaxy Watch 4, caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic differiscono in due categorie, una la diretta conseguenza dell’altra. Gli schermi, anzitutto: degli OLED con display sempre attivo (Always on) da 1,2 pollici per le varianti da 40 e 42 mm, da 1,4 pollici per quelle da 44 e da 46 mm. Poi le batterie, da 247 mAh nelle varianti da 40 e 42 mm, da 361 mAh in quelle da 44 e 46 mm, con autonomia fino a 40 ore di utilizzo; c’è la ricarica wireless WPC-based: in 30 minuti si ottengono 10 ore di autonomia.

Il chip dei due Galaxy Watch 4, come detto, è il nuovissimo Exynos W920 dual core da 1,18 GHz con processo produttivo a 5 nm, affiancato da 1,5 GB di memoria RAM e 16 GB di spazio di archiviazione, in cui peraltro si possono anche salvare i brani di Spotify Premium. Sono certificati IP68 per la resistenza a polvere e liquidi, sono impermeabili fino a 50 metri (5 atmosfere) e possiedono la certificazione di resistenza di grado militare MIL-STD-810G.

Connettività LTE (opzionale con supporto a eSIM), Wi-Fi 802.11 dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, compatibilità con qualsiasi smartphone Android in versione 6.0 o superiore e con almeno 1,5 GB di memoria RAM. A governare il tutto non c’è più il sistema operativo Tizen di Samsung ma Wear OS di Google che Samsung ha personalizzato con l’interfaccia One UI Watch.

Le “chicche" dei Galaxy Watch 4

I Galaxy Watch 4 possiedono accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità, ed il kit di sensori Samsung BioActive che costituiscono una delle maggiori differenze con la generazione precedente: consentono il monitoraggio della pressione sanguigna con possibilità di rilevare una fibrillazione atriale irregolare, di misurare i livelli di ossigeno nel sangue e di calcolare (ed è una novità) la composizione corporea tramite analisi impedenziometrica bioelettrica (massa muscolare e scheletrica, metabolismo basale, percentuale di acqua e del grasso corporeo).

Galaxy Watch 4, disponibilità, prezzi e promozioni

Prezzi di Galaxy Watch 4 “standard":

40 mm LTE (Black, Silver, Gold): 319 euro

40 mm BT (Black, Silver, Gold): 269 euro

44 mm LTE (Black, Silver, Green): 349 euro

44 mm BT (Black, Silver, Green): 299 euro

Prezzi di Galaxy Watch 4 Classic:

42 mm LTE (Black, Silver, Gold): 419 euro

42 mm BT (Black, Silver, Gold): 369 euro

46 mm LTE (Black, Silver, Green): 449 euro

46 mm BT (Black, Silver, Green): 399 euro

I preordini sono già aperti per entrambi i Galaxy Watch 4 mentre la disponibilità è per il 27 agosto. Per entrambi ci sarà fino al 26 agosto una promozione di lancio: acquistandone uno entro il 5 settembre si riceve un buono dal valore immediato di 70 euro. Si tratta di prezzi piuttosto contenuti, se ricordiamo che i Watch3 furono lanciati a prezzi compresi tra 429 e 679 euro.

Entrambi i dispositivi sono già su Amazon.

Samsung Galaxy Watch4 LTE 44mm

Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE 46mm