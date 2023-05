Samsung Galaxy Watch5 Pro al minimo storico: offerta imperdibile

Non solo Apple Watch. A dispetto di quanto si possa pensare, il mondo degli smartwatch è molto più ricco e variegato di quanto si possa pensare, con dispositivi che nulla hanno da invidiare all’orologio della Mela Morsicata.

Il Galaxy Watch5 Pro è, ad esempio, un wearable completo e versatile, grazie al quale potrete facilmente monitorare i vostri allenamenti e tenere sotto controllo alcuni dei valori più importanti per la nostra salute. Un dispositivo che ci aiuterà sia a migliorare lo stato di forma fisica fornendo dati e suggerimenti dei nostri allenamenti, sia ad accorgerci per tempo se qualcosa nel nostro stato di salute non va. Lo sconto top garantito da Amazon, poi, lo rende conveniente come non mai.

Samsung Galaxy Watch5 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch pensato per chi ama l’avventura. Il Galaxy Watch5 Pro è dotato di un display Super AMOLED da 1,4 pollici protetto da vetro zaffiro ultra resistente, cassa in titanio e resistente all’acqua. Può essere così indossato anche nel corso delle attività sportive più estreme, come l’alpinismo, mountain bike e nuoto. Grazie ai vari sensori presenti all’interno della cassa, monitora automaticamente decine e decine di attività sportive e registrare tutti i tuoi allenamenti.

Il sensore BioActive, invece, ti aiuta a controllare la tua salute cardiovascolare tenendo sotto controllo il tasso cardiaco ottico, l’impulso elettrico del cuore e l’analisi dell’impedenza bioelettrica. In questo modo, l’orologio è in grado di misurare costantemente anche la pressione sanguigna e, in caso vengano registrate delle anomalie, invierà delle notifiche a schermo in modo che ci si possa rivolgere a degli specialisti e intervenire per tempo.

Grazie al Galaxy Watch5 sarà poi possibile ottenere informazioni sulla percentuale di massa grassa (BIA) e sul peso dei muscoli scheletrici, parametri che ti aiuteranno a valutare con maggior precisione il tuo stato di forma. La batteria da 590 mAh assicura autonomia a sufficienza per tutte le tue attività quotidiane.

Galaxy Watch5 Pro a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Convenienza doppia, per chi decide di acquistare il Galaxy Watch5 Pro oggi su Amazon. Non solo si potrà approfittare di uno sconto top che fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino, ma si avrà anche la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria.

Lo smartwatch del produttore sudcoreano è infatti disponibile con uno sconto del 44% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. Acquistandolo oggi lo si paga 279,00 euro anziché 499,00 euro, con un risparmio di ben 220 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento rateale a tasso 0. In questo caso sarà possibile pagare in cinque rate mensili di 57 euro, senza interessi né spese di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere questa modalità di pagamento (se disponibile) prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire il "solito" flusso di acquisto.

