Samsung Galaxy Z Flip4 si avvicina e adesso sappiamo tutto di lui

Il nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4 è vicinissimo alla presentazione. In effetti, il lancio ufficiale del device è previsto per il 10 agosto 2022, giorno in cui è stato fissato l’atteso evento Samsung Unpacked. Ecco cosa sappiamo, fino ad ora, dell’imminente foldable.

Grazie all’arcinoto tipster OnLeaks sono trapelate delle informazioni ufficiali che ci dicono tutto quello che non sapevamo sull’atteso pieghevole di Samsung. Il Galaxy Z Flip 4, innanzitutto, avrà il medesimo design a conchiglia del modello precedente, vale a dire il Galaxy Z Flip 4 e arriverà nelle tonalità Graphite, Pink Gold, Blue e Bora Purple. A parte questi dettagli sul look, il foldable conterà su un processore Qualcomm di ultima generazione, riproporrà i due schermi (uno interno più grande e uno esterno più minuto) e avrà una buona configurazione delle memorie. Per quanto riguarda i prezzi, lo smartphone non sarà affatto economico, come tutti i foldable presenti sul mercato.

Samsung Galaxy Z Flip4: come sarà

Il prossimo pieghevole a conchiglia di Samsung avrà a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 prodotto a 4 nm, accompagnato da 8 GB di RAM e 128/256/512 GB di memoria interna. Lo schermo principale (quello interno) sarà un FullHD+ da 6,7 pollici Super AMOLED con frequenza di aggiornamento fino 120 Hz, mentre il pannello esterno sarà un Super AMOLED da 2,1 pollici.

La batteria del Samsung Galaxy Z Flip4 non sarà, purtroppo, particolarmente generosa con una cella da soli 3.700mAh (il modello attuale, ricordiamo, ha una batteria da 3300 mAh), ricarica cablata a 25 W e wireless a 10 W.

Sul fronte della fotografia, il colosso sudcoreano doterà il suo foldable di due sensori sul retro (il principale da 12 MP e l’ultra grandangolare da 12 MP) e un obiettivo sul davanti (da 10 MP). L’interfaccia prevista è la proprietaria One UI 4 basata su Android 12.

Prezzo e disponibilità

Il pieghevole di Samsung non avrà un prezzo economico, dato che per la versione base sarà necessario spendere circa 1.080 euro. Invece, saranno necessari circa 1.160 euro e 1.280 euro per acquistare i modelli con più memoria. Riguardo la disponibilità effettiva non sono merse ancora indicazioni, tuttavia il foldable potrebbe approdare sui mercati entro poche settimane dal lancio previsto, come accennato, per il 10 agosto.

Durante il lancio del Galaxy Z Flip4, il colosso sudcoreano presenterà ulteriori dispositivi: lo smartwatch Galaxy Watch5 e gli auricolari top di gamma Galaxy Buds 2 Pro TWS.