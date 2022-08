Samsung Galaxy Z Flip4 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Durante l’evento Galaxy Unpacked di Samsung è stata finalmente ufficializzata la nuova gamma di smartphone pieghevoli del produttore coreano, insieme ai nuovi Galaxy Watch5 e alle cuffiette Galaxy Buds Pro 2. Oltre al pieghevole a libretto Galaxy Z Fold4, quindi, arriva anche il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia Samsung Galaxy Z Flip4.

Rispetto al Galaxy Z Flip3, il nuovo samsung Galaxy Z Flip4 è più compatto e più leggero, ma mantiene le caratteristiche tecniche da top di gamma, a partire dal processore, in un design pieghevole che punta tutto sulla trasportabilità e non (come invece lo Z Fold4) su un grande schermo in stile tablet. Il senso di Z Flip4, infatti, è quello di offrire al pubblico, in particolar modo a quello femminile, un telefono all’avanguardia ma compattissimo quando è ripiegato e che, una volta aperto, si usa come un telefono normale. Poiché la cerniera è molto delicata, però, Samsung ha dotato anche il Galaxy Z Flip4 di un display esterno piccolo, ma di buona qualità, tramite il quale leggere le notifiche e svolgere alcune operazioni di base, senza essere costretti ad aprire lo schermo principale.

Samsung Galaxy Z Flip4: caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone Samsung Galaxy Z Flip4 è basato sul processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a tre tagli di memoria: 8 GB di RAM e a 128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione.

Il display esterno esterno è un Super AMOLED da 1,9 pollici (260×512 pixel), mentre il display interno da 6,7 pollici è un Dynamic AMOLED Infinity Flex, FHD+, con rapporto 22:9 (quindi molto stretto e lungo), con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. Il sensore per le impronte digitali, proprio come sul modello precedente, anche su Galaxy Z Fold4 è montato lateralmente.

Sul retro del telefono sono state disposte due fotocamere da 12 MP, la principale e una f/1,8 con stabilizzatore ottico (OIS), mentre l’ultra grandangolare è una f/2,2 non stabilizzata. La fotocamera anteriore è da 10 MP. La batteria è da 3.300 mAh, ricarica da 25 W e (anche wireless, ma Samsung non specifica la potenza).

Molto compatte le dimensioni: da chiuso il Galaxy Z Flip4 misura 71,9×84,9×17,1 millimetri, da aperto 71,9×165,2×6,9 millimetri, Il peso è di soli 187 grammi. Infine, lo smartphone è certificato IPX8: resiste all’acqua, ma non alla polvere (specialmente nell’area della cerniera).

I colori disponibili sono Bora Purple (lilla), Graphite (nero), Pink Gold (oro rosa), Blue (celeste).

Samsung Galaxy Z Flip4: prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4 può essere prenotato da oggi fino al 25 agosto ai seguenti prezzi in base al taglio di memoria:

Samsung Galaxy Z Flip4 8 GB/128GB: 1.149 euro

Samsung Galaxy Z Flip4 8 GB256GB: 1.199 euro

Samsung Galaxy Z Flip4 8GB 512GB: 1.329 euro

Samsung, inoltre, propone una serie di promozioni legate al preordine dello smartphone che si chiuderanno il 25 agosto 2022: tutti riceveranno un anno di Samsung Care+, mentre solo chi effettuerà il preordine dai negozi delle principali catene della distribuzione dell’elettronica di consumo e presso TIM riceverà 6 mesi di DAZN gratis. Infine, chiunque effettui un preordine presso WindTre e Vodafone riceverà 12 mesi di Netflix (piano standard).