Samsung, questo è lo smartphone pieghevole da comprare subito: prezzo stracciato

Fonte foto: Samsung Newsroom

Compatti e con quel gusto retrò che, al giorno d’oggi, non guasta mai. Gli smartphone pieghevoli sono ben presto diventati un vero e proprio must have per tutti coloro che proprio non ce la fanno a tenere in tasca smartphone con schermi dalle dimensioni sempre superiori (smartphone al di sotto dei 6 pollici, ormai, non se ne trovano più).

E, in questa particolare categoria, il Galaxy Z Flip5 rappresenta un po’ il "non plus ultra" tra i pieghevoli ultracompatti. Caratterizzato da una chiusura "a conchiglia", è tanto compatto quanto versatile. Puoi utilizzarlo anche quando è chiuso (grazie al piccolo display esterno supplementare) e potrai tenerlo tranquillamente in tasca senza che sia di troppo ingombro. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, è più conveniente che mai: acquistandolo adesso risparmi diverse centinaia di euro.

Samsung, lo smartphone pieghevole a prezzo stracciato: quanto lo paghi con l’offerta Amazon

Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi su Amazon per il Galaxy Z Flip5. Lo smartphone pieghevole top di gamma del produttore sudcoreano può essere acquistato con un ribasso decisamente interessante, che permette di risparmiare alcune centinaia di euro sul prezzo di listino.

Il Samsung Galaxy Z Flip5 può essere tuo con uno sconto del 28% sul listino: comprandolo adesso lo paghi 899,00 euro contro i 1.249,00 euro del prezzo consigliato dal produttore. Il risparmio è più che consistente: ti costa 350 euro in meno. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 74,92 euro a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

Samsung Galaxy Z Flip5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Non uno, ma due display per poterlo utilizzare come preferisci, anche quando è chiuso. I designer e i tecnici Samsung hanno sfruttato ogni singolo centimetro disponibile sui due lati del Galaxy Flip5 per garantirti il massimo della funzionalità. Il piccolo display esterno "Flex Window" (con diagonale da 3,4 pollici), ripensato e ridisegnato in questa nuova versione del pieghevole Samsung, permette di visualizzare le notifiche, inviare messaggi, scattare foto e molto altro ancora. Insomma, potrete facilmente utilizzare il telefono anche tenendolo ripiegato a metà.

Una volta aperto, invece, avrete accesso a un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (1080×2640 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hertz. Un pannello di qualità elevatissima, caratterizzato da colori vividi e realistici e da una visibilità ottimale anche se esposto alla luce diretta del sole. Potrete così utilizzarlo senza difficoltà anche all’aria aperta, senza che il riverbero della luce possa creare dei problemi.

All’interno della scocca rinforzata in Armor Aluminium trova spazio il SoC Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8 gigabyte di RAM e con 256 gigabyte di spazio d’archiviazione. Un comparto hardware di assoluto valore, grazie al quale non avrete difficoltà a far girare anche le app più esigenti (come quelle di fotoritocco, montaggio video e simili).

Al di sopra della Flex Window trovano spazio due sensori fotografici da 12 megapixel: il principale è abbinato a un obiettivo con apertura focale f/1.8 mentre il secondari a un obiettivo con apertura focale f/2.2. Un comparto fotografico decisamente valido, che può essere utilizzato sia per realizzare foto "panoramiche", sia per scattare selfie di alta qualità. Basterà infatti piegare il Galaxy Z Flip5 a 90° per utilizzarlo a mo’ di "cavalletto".

La batteria da 3.700 mAh assicura carica a sufficienza per arrivare a fine giornata senza grattacapi. E con la ricarica veloce, guadagni ore aggiuntive di utilizzo con pochi minuti di carica.

