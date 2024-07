Fonte foto: Samsung

Ci siamo quasi: il prossimo 10 di luglio, in occasione del Galaxy Unpacked, il tradizionale evento estivo con cui Samsung svela le novità della seconda metà dell’anno, ci sarà il debutto dei nuovi smartphone pieghevoli. In arrivo, infatti, ci sono i nuovi Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6.

A chiudere il cerchio dopo i rumor di queste settimane ci ha pensato, in queste ore, il noto insider Evan Blass, una fonte sempre molto autorevole e affidabile in merito alle novità in arrivo per il settore smartphone. Blass ha confermato le specifiche dei nuovi pieghevoli di Samsung che sostituiranno Z Flip6 e Z Fold6 (in foto).

I due nuovi smartphone pieghevoli di Samsung arriveranno sul mercato con Android 14 e One UI (con 7 anni di aggiornamenti) e con le funzionalità Galaxy AI, già viste su gli altri top di gamma della casa coreana nel corso degli ultimi mesi.

Samsung Galaxy Z Flip6: come sarà

Il nuovo Galaxy Z Flip6 sarà una diretta evoluzione del suo predecessore, riproponendo il design a conchiglia, con un display pieghevole e un display esterno. Il display principale avrà un pannello AMOLED da 6,7 pollici mentre il display esterno avrà un pannello IPS da 3,4 pollici.

Sotto la scocca ci sarà, invece, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, già utilizzato da Samsung sul Galaxy S24 Ultra. La nuova generazione del Galaxy Z Flip avrà 12 GB di memoria RAM, anziché 8 GB, e sarà proposta in vari tagli di storage, a partire da 256 GB. La batteria sarà da 4.000 mAh (il predecessore si fermava a 3.700 mAh).

Samsung aggiornerà anche il comparto fotografico con il sensore principale che passerà a 50 Megapixel e sarà sempre affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Da chiuso, inoltre, il Galaxy Z Flip 6 sarà leggermente più compatto, con uno spessore che si ridurrà di 0,2 mm.

Samsung Galaxy Z Fold6: come sarà

Scheda tecnica confermata anche per il Galaxy Z Fold6, che continuerà a proporre lo stesso design del suo predecessore. Il modello avrà un display pieghevole da 7,6 pollici con risoluzione di 2.160 x 1.856 pixel e un display esterno da 6,3 pollici (0,1 pollici in più rispetto al Fold5). Entrambi i display saranno Dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz.

Confermata anche in questo caso la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 che sarà affiancato da almeno 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il nuovo Galaxy Z Fold6 sarà il primo modello della serie Fold a utilizzare su un sistema di raffreddamento con camera di vapore. Confermata anche la batteria da 4.400 mAh.

Non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda il comparto fotografico con una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 10 Megapixel e sensore ultragrandangolare da 12 Megapixel. Spazio anche per un sensore da 4 Megapixel sotto al display principale e per la Cover Camera da 10 Megapixel posizionata in prossimità del display esterno. Il nuovo Galaxy Z Fold6 cambierà leggermente nelle dimensioni (sarà più sottile di 1,3 mm da piegato e di 0,5 mm da aperto) e sarà più leggero di 14 grammi.