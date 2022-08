Samsung Galaxy Z Fold4: ormai sappiamo tutto, tranne il prezzo

Da sempre, Samsung ha deciso di suddividere il lancio dei propri smartphone top di gamma in due momenti distinti dell’anno, ricalcando quanto proposto fino a qualche anno fa con le gamme Galaxy S e la defunta gamma Galaxy Note, le cui principali caratteristiche sono state integrate all’interno del proprio smartphone canonico di punta (quest’anno nel Galaxy S22 Ultra).

Con i Galaxy Note fuori dai giochi e con i pieghevoli in costante ascesa, Samsung ha deciso di ritagliare una finestra nel mese di agosto per tirare fuori le nuove generazioni dei propri smartphone pieghevoli e dei propri smartwatch. Il 10 agosto 2022, infatti, conosceremo ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, i nuovi Galaxy Watch5 e Watch5 Pro e le nuove cuffie true wireless Galaxy Buds Pro 2: si tratta di dispositivi messi a nudo da rumor, indiscrezioni e render stampa trapelati. Nell’ultimo weekend, inoltre, il Galaxy Z Fold4 è apparso sul catalogo di Amazon Olanda, confermando specifiche e design trapelati.

Galaxy Z Fold4 appare su Amazon Olanda

Non è un mistero che il prossimo 10 agosto si terrà l’evento estivo Samsung Unpacked con cui Samsung andrà a presentare tutta una serie di nuovi dispositivi o, meglio, la nuova generazione di tutta una serie di dispositivi di discreto successo.

Oltre agli smartwatch, che dovrebbero godere del primo vero salto generazionale in termini di prestazioni ed efficienza grazie alla nuova piattaforma targata Qualcomm, e alle nuove cuffie true wireless, sempre in secondo piano rispetto a dispositivi dall’eco mediatico ben più marcato, il colosso sudcoreano andrà a presentare i nuovi smartphone pieghevoli della quarta generazione: Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4.

Tra i due quello che sta attirando il maggiore interesse è indubbiamente il modello top della serie, vuoi perché il Galaxy Z Flip4, dalle indiscrezioni, appare troppo simile al predecessore Galaxy Z Flip3 5G, vuoi perché i top di gamma attirano attorno a sé sempre le maggiori attenzioni.

Oltre a tutto ciò che è trapelato nelle ultime settimane, specie nell’ultima, su Galaxy Z Fold4, il prossimo pieghevole top gamma di Samsung è protagonista di una apparizione sul catalogo olandese di Amazon: l’inserzione conteneva una completa carta d’identità dello smartphone, dalle specifiche principali alle immagini ufficiali del prodotto.

Galaxy Z Fold4: ecco tutto, ma il prezzo?

Con riferimento a quanto riportato sulle pagine di Amazon Olanda, il dispositivo in questione era un dispositivo Samsung del 2022, di colore beige, dotato di 12 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, con display (interno) da 7,6 pollici e un peso di 263 grammi. Nonostante il nome dell’inserzione, non proprio chiaro visto che ometteva il nome del dispositivo (e di conseguenza ci lascia con il dubbio circa l’effettiva rimozione della Z o meno), le immagini di accompagnamento non lasciavano spazio all’interpretazione: si parlava proprio del prossimo Samsung Galaxy Z Fold4.

Tutte le specifiche riportate da Amazon Olanda combaciano perfettamente con quelle trapelate nelle ultime settimane sul dispositivo, confermando il trend che i dispositivi di punta Android sono spesso vittime di fughe di notizie veritiere.

Unica nota stonata dell’indiscrezione è quella relativa al prezzo, completamente sballato anche rispetto a quelli trapelati in precedenza: l’inserzione, infatti, prevedeva l’esborso di 10.167,05 euro per acquistare il dispositivo. Chiaramente è un prezzo finto, messo lì solo per completare la scheda e salvarla sul sito ma poi, a causa di un errore, andato online insieme alle specifiche (che, in vece, sono vere).

Secondo quanto trapelato in precedenza il Galaxy Z Fold4 dovrebbe costare 1.799 euro nella variante con 256 GB di memoria e 1.919 euro nella variante da 512 GB, quella protagonista dell’inserzione su Amazon Olanda.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 10 agosto, in occasione dell’evento Samsung Unpacked: solo allora scopriremo se, effettivamente, tutto ciò che è trapelato verrà confermato, tra indiscrezioni, aspetto estetico e prezzi di tutti i dispositivi che Samsung presenterà, pieghevoli in primis.