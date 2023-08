Samsung, l'aspirapolvere top di gamma a un prezzo straordinario: acquistala ora

Fonte foto: Samsung

Samsung la conosciamo per la sua offerta ampissima di smartphone, tablet, smartwatch e smart TV. Il colosso sud-coreano, però, realizza anche tantissimi altri prodotti, soprattutto elettrodomestici per la casa. E tra questi spiccano i suoi aspirapolveri, modelli super top di gamma che non hanno nulla in meno rispetto a quelli di brand molto più famosi nel settore. Un esempio è il Samsung Jet 90, una scopa elettrica versatile e con tanti accessori che ti permette non solo di aspirare facilmente lo sporco presente sul pavimento, ma anche di pulire il divano e di togliere tutti i peli lasciati dal tuo animale domestico.

Un aspirapolvere con un costo di listino abbastanza elevato, ma che da oggi troviamo a un prezzo speciale. Il merito è dello sconto del 59% disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo di ben 500€. Uno sconto esagerato che fa diventare la scopa elettrica Samsung Jet 90 una delle migliori, se non la migliore per rapporto qualità-prezzo, tra quelle disponibili online. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis. Cosa chiedere di più? Nulla. Approfittatene immediatamente, l’offerta potrebbe terminare presto.

Samsung Jet 90

Samsung Jet 90: caratteristiche e funzionalità

Non un semplice aspirapolvere, ma un modello top di gamma che utilizza le migliori tecnologie disponibili sul mercato. La potenza è assicurata dal motore Digital Inverter che raggiunge un picco di 200W per una pulizia completa e super efficace di tutta l’abitazione. Questo particolare motore ottimizza il flusso d’aria per un’elevata efficienza energetica.

Come tutte le scope elettriche lanciate in questo ultimo periodo, anche questo modello Samsung utilizza la tecnologia ciclonica grazie al sistema Jet Cyclone per una potenza d’aspirazione straordinaria che dura più a lungo. Il sitema trattiene anche le particelle di polvere separandole d’aria, in modo da rilasciare nell’ambiente solo quella pulita.

L’aspirapolvere è dotata anche della spazzola Morbida Soft Action realizzata con fili anti-statici in argento e pensata anche per i pavimenti più duri e dove sono presenti delle fessure. Riesce a muoversi fino a 180 gradi e ti consente di pulire ogni angolo. L’aspirapolvere è dotata di una batteria che assicura un’autonomia di circa 60 minuti e nella confezione è presente anche la batteria sostitutiva. Nella parte superiore è presente un display digitale con il quale controllare la modalità di utilizzo e decidere se aumentare/diminuire la potenza di aspirazione. Il contenitore che raccoglie la polvere può essere pulito facilmente con dell’acqua.

Samsung Jet 90 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo mai visto prima per questa aspirapolvere super top di gamma. Oggi troviamo questa Samsung Jet 90 in offerta a un prezzo di 349€, con uno sconto del 59% rispetto a quello di listino. Il risparmio totale è di ben 500€, una cifra impensabile per un prodotto di questo genere. Si tratta logicamente del minimo storico e del miglior prezzo web. A tutto questo bisogna aggiungere anche i benefici riservati agli utenti Prime, come la spedizione rapida e gratuita. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. Per effettuare il reso hai a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

