Samsung lancia un nuovo Smart TV OLED economico

Dopo la presentazione al CES 2024, Samsung ha annunciato ufficialmente l’arrivo (al momento solo negli USA) della nuova serie S85D, le smart TV con schermi OLED con un prezzo un po’ più accessibile rispetto al resto della gamma con questa tecnologia.

Tre tagli disponibili, una dotazione tecnica semplificata rispetto ai top di gamma del colosso sudcoreano e prezzi (relativamente) contenuti, pensati per gli utenti che vogliono la qualità di visione di un pannello OLED ma senza dover spendere cifre stratosferiche per acquistarne uno.

Smart TV Samsung S85D: scheda tecnica

Le smart TV della serie Samsung S85D hanno schermi OLED (prodotti da LG Display) con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Tutti i modelli sono compatibili con l’HDR, l’HDR10+ e l’HLG (Hybrid Log Gamma).

Presente inoltre certificazione Pantone per la calibrazione colore, che attesta che questi televisori garantiscono una riproduzione dei colori fedele a quelli reali.

Per il mercato USA gli apparecchi sono disponibili nei tagli 55, 65 e 77 pollici; al momento, non è chiaro se Samsung porterà la stessa varietà di prodotti anche sui mercati globali.

Il processore scelto dal colosso sudcoreano è un NQ4 AI Gen2 che utilizza i sofisticati algoritmi sviluppati da Samsung stessa per migliorare la qualità delle immagini e l’audio dei contenuti in riproduzione.

Il sistema operativo è, ovviamente, Tizen OS e garantisce agli utenti l’accesso al vasto catalogo di applicazioni utili per aumentare ulteriormente le funzionalità del televisore. Tra queste ci sono anche quelle per le varie piattaforme di streaming come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e Paramount+.

Garantito anche l’accesso alla piattaforma FAST di Samsung, Samsung TV Plus, con moltissimi canali streaming da guardare gratuitamente ma con interruzione pubblicitarie.

Se e quando il televisore arriverà anche sul mercato europeo, non mancheranno sicuramente il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le connessioni ci sono quattro porte HDMI (di cui una con ARC/eARC), due porte USB-A, l’Ethernet, l’uscita per audio mini jack e l’uscita per l’audio digitale. Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.2.

Sul fronte dell’audio i modelli da 55 e 65 pollici hanno un sistema a due canali da 20 W; la versione da 77 pollici, invece, ha un sistema 2.1 con 30 W di potenza. Garantita per tutte le versioni la compatibilità con Dolby Atmos, con Object Tracking Sound Lite, che permette al suono di seguire il movimento degli oggetti sullo schermo e Q-Symphony, che può essere utilizzato per sincronizzare l’audio di una soundbar Samsung con quello degli speaker del televisore.

Presente infine il Gaming Hub che si attiva in automatico quando il televisore viene collegato a una console di nuova generazione abilitando la funzione Motion Xcelerator che garantisce il refresh rate a 120 Hz e l’Auto Low Latency (ALLM), per utilizzare la modalità in bassa latenza che abbatte il tempo di ritardo durante il gioco.

Smart TV Samsung S85D: prezzo e disponibilità

Come già anticipato tutti i modelli delle nuove Samsung S85D sono disponibili, al momento, esclusivamente per il mercato americano e ci sono ancora informazioni confermate sull’arrivo in Europa.

Questi i prezzi sul mercato americano: