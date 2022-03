Samsung prepara gli schermi OLED per gli iPad: quando arrivano

Samsung Display, la divisione di Samsung che sviluppa e produce gli schermi, starebbe sviluppando dei pannelli OLED di tipo “dual-stack" che, in buona sostanza, andrebbero a raddoppiare la luminosità dello schermo e la sua longevità, e tali pannelli sarebbero destinati ai futuri Apple iPad con schermo OLED.

Stando a quanto dichiarato da The Elec (giornale coreano di solito molto affidabile, perché specializzato nella filiera dell’elettronica), i nuovi pannelli OLED di Samsung sono denominati “Two-stack tandem" e saranno destinati a tablet e notebook, anche di Apple, oltre che al settore automotive. Con la concreta possibilità che Apple lanci gli iPad OLED nel 2024, la compagnia coreana tenterà di essere uno dei principali fornitori per i display dell’azienda statunitense. Tuttavia, Samsung potrebbe rilasciare il primo schermo della gamma (denominato “T1“) già nel 2023, e sarà usato su un dispositivo di Samsung Electronic. Successivamente, e dopo aver raccolto i primi feedback degli utent), la compagnia potrebbe pensare alla disponibilità del modello “T2" per gli iPad OLED previsti nel 2024.

“Two-stack tandem": di cosa si tratta

L’inedito pannello OLED “Two-stack tandem" di tipo “dual-stack" a cui starebbe lavorando Samsung dovrebbe essere molto più luminoso, rispetto a quelli di tipo “single-stack“.

La luminosità è uno dei talloni d’Achille della tecnologia OLED (rispetto a quella LCD): il colosso asiatico dovrà, in tutti modi, riuscire a produrre schermi notevolmente più “brillanti" della media del mercato per convincere la Mela ad usarli sui suoi iPad (e, potenzialmente, anche sugli iMac).

Ricordiamo che anche LG (che insieme a Samsung è la regina del mercato dei display di alta qualità), è impegnata in uno sforzo simile e con lo stesso scopo: conquistare Apple.

Nuovo iPad Air: come sarà

Nell’attesa di capire quale tipo di pannello vestirà l’iPad 2024, le ultime indiscrezioni raccontano che, oltre all’iPhone SE 3, durante l’evento Peek Performance eell’8 marzo Apple potrebbe presentare anche l’iPad Air di quinta generazione. Il tablet della Mela dovrebbe avere a bordo il chipset proprietario A15 Bionic e vantare una fotocamera frontale TrueDepth ultra-wide da 12MP che supporta il nuovo Center Stage per le videochiamate.

Il Center Stage, ricordiamo, è una tecnologia che, sfruttando l’IA, permette ai sensori fotografici di seguire un utente: nel corso di una videochiamata, in buona sostanza, si hanno le mani libere e si possono effettuare molteplici attività, senza curarsi che l’inquadratura resti a fuoco.