Smart TV Samsung, lo sconto è esagerato: va comprato adesso

Per godere di immagini definite, colori realistici e servizi smart avanzati non è sempre necessario acquistare TV da migliaia di euro. A volte potrebbe essere sufficiente spulciare tra gli smart TV di fascia media per trovare delle vere e proprie "perle".

Gli smart TV Samsung CRYSTAL della serie CU7170, ad esempio, sono caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo ottimale. Colori vividi, immagini realistiche e suono tridimensionale vi permetteranno di immergervi in un’esperienza immersiva indipendentemente dal programma che state guardando. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, i modelli da 50 e da 75 pollici sono disponibili a un prezzo mai visto prima: comprandoli adesso risparmierete centinaia di euro rispetto al prezzo di listino.

Smart TV Samsung a prezzo stracciato: è l’affare del giorno

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sui modelli da 50 e 75 pollici. Due "pesi massimi" disponibili però a un prezzo leggerissimo. Entrambi, infatti, possono essere acquistati con sconti superiori al 30% che permettono di risparmiare centinaia di euro sul listino.

Il modello da 50 pollici è scontato del 37% e costa 379,00 euro anziché 599,00 euro, con un risparmio di ben 220 euro sul listino. Il modello da 75 pollici è ancora più conveniente: lo sconto del 31% fa scendere il prezzo a 739,00 euro anziché 1.069,99 euro, con un risparmio di ben 330 euro.

Samsung CRYSTAL UHD Serie CU7170 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La tecnologia PurColor e il processore di ultima generazione Crystal 4K sono i due punti di forza di uno smart TV versatile e completo. Grazie a queste due tecnologie, infatti, il Samsung CRYSTAL UHD Serie CU7170 è in grado di garantire un’esperienza di visione di altissimo livello.

La tecnologia PurColor, in particolare, consente al TV di esprimere una vasta gamma di colori, per colori vividi e immagini di qualità eccezionale. Il processore, da par suo, analizza il flusso di fotogrammi in tempo reale ottimizzandone le impostazioni e migliorando la risoluzione, così da offrire sempre una visione ottimale. Da non sottovalutare, poi, tecnologie come il Contrast Enhancer e l’HDR, che regolano dinamicamente contrasto e resa luminosa delle immagini.

Discorso analogo anche per il sonoro. Impiegando tecnologie come L’OTS Lite, lo smart TV Samsung in offerta oggi su Amazon può simulare un audio tridimensionale di qualità cinematografica, per un’esperienza di ascolto immersiva.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, il TV Samsung in offerta su Amazon ha davvero poco da invidiare ad apparecchi decisamente più costosi. Non solo sarà possibile installare app di ogni genere attingendo a un catalogo sterminato, ma potrà essere utilizzato anche come "schermo grande" in sale riunioni oppure uffici domestici. Inoltre, grazie alla compatibilità con Google Meet, potrai utilizzarlo per videocall di lavoro in maniera semplicissima.

