Samsung, prezzo crollato per lo smart TV top: mai così conveniente

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon

Di TV medio gamma ne è pieno il web. Non tutti, però, valgono realmente il prezzo che paghiamo. Trattandosi di una fascia particolarmente inflazionata e zeppa di prodotti sempre nuovi, è facile trovare degli apparecchi di qualità (e valore) di gran lunga differenti.

Lo smart TV Samsung Serie CU8570, ad esempio, è un vero e proprio best buy di categoria. Sfruttando tecnologie avanzate, offre un’esperienza visiva e di ascolto personalizzata e ottimizzata in base ai programmi che si stanno guardando. Avrai così la certezza di sfruttare al meglio l’arsenale tecnologico che mette a disposizione e di godere di un’esperienza senza paragoni. E a un prezzo imperdibile: grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon, il TV del produttore sudcoreano è più conveniente che mai.

Samsung Smart TV 50 pollici Serie CU8570

Samsung TV UE50CU8570UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un pannello LED ampio e luminoso che, sfruttando alcune delle più avanzate tecnologie di controllo dei colori oggi a disposizione, è in grado di offrirti un’esperienza visiva senza paragoni. Lo smart TV Samsung Serie CU85700 sfrutta tecnologie come il Dynamic Crystal Control e un processore avanzatissimo a intelligenza artificiale per colori puri e nitidi come mai prima d’ora.

Il pannello sarà così in grado di visualizzare oltre un miliardo di sfumature di colori, per immagini dettagliate e ultra-realistiche. Il processore, allo stesso tempo, ottimizza in tempo reale il flusso di fotogrammi in base al programma che si sta guardando.

Discorso analogo anche per il sonoro. Sfruttando tecnologie come l’Audio OTS Lite e l’Adaptive Sound, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon offre un’esperienza d’ascolto ottimizzata e personalizzata. L’OTS è in grado di simulare un audio tridimensionale, mentre ‘Adaptive Sound adatta le impostazioni in base al programma che guardi: avrai così l’impressione di essere sempre al centro della scena.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, il televisore del produttore sudcoreano ha poco da invidiare anche a modelli ben più costosi. Lo Smart Hub ti fa accedere a migliaia di programmi e serie TV provenienti da tutto il mondo, fornendo consigli in base alla tua cronologia di visualizzazione. La piattaforma Smart Things, invece, trasforma il TV in un hub per la casa smart: sarai in grado di controllare i dispositivi della casa domotica compatibili direttamente dallo schermo del TV.

Smart TV Samsung a prezzo stracciato: ti costa 300 euro in meno

L’offerta di oggi sullo smart TV Samsung è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. Si tratta di un dispositivo assolutamente valido e versatile, che diventa un best buy di categoria grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon.

Il Samsung TV Serie CU8570 da 50 pollici è infatti scontato del 38%, al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comprandolo oggi, lo smart TV del produttore sudcoreano costa 499,00 euro contro i 799,00 euro del prezzo di listino. Il risparmio è considerevole: lo pagherai ben 300 euro in meno.

Samsung Smart TV 50 pollici Serie CU8570