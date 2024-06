Samsung, prezzo stracciato per lo smart TV top: sconto esagerato

L'apparecchio del produttore sudcoreano è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. E puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Amazon

Un televisore come pochi altri in commercio, capace di coniugare una esperienza visiva di altissimo livello a un prezzo molto più che interessante. Gli smart TV Samsung della Serie CU8570 impiegano infatti tecnologie esclusive del produttore sudcoreano per garantire una qualità che non teme paragoni. Neanche quella dei TV OLED.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Le immagini saranno caratterizzate da un livello di realismo molto elevato grazie a colori intensi e brillanti; il sonoro, invece, è pronto ad "avvolgere" lo spettatore e farlo sentire sempre al centro dell’azione. E grazie alla doppia promo odierna, lo smart TV sudcoreano è più conveniente che mai. Non solo potrai risparmiare centinaia di euro sul prezzo consigliato, ma potrai anche pagare il tutto a rate senza interessi né spese di istruttoria.

Samsung TV Serie CU8570 da 50 pollici

Smart TV Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato poco più sopra, lo smart TV Samsung Serie CU8570 da 50 pollici è oggi doppiamente conveniente. Allo sconto esagerato, infatti, Amazon aggiunge anche la possibilità dell’acquisto a tasso zero. Ma procediamo con ordine.

L’apparecchio del produttore sudcoreano è scontato del 48% rispetto al prezzo di listino e costa pochissimo. Comprandolo adesso lo paghi 419,00 euro contro i 799,00 euro del prezzo consigliato. Un risparmio considerevole: ti costa ben 380 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito ai propri metodi di pagamento potranno poi scegliere di pagare il TV a rate senza interessi né spese di istruttoria. Scegliendo questa opzione lo smart TV Samsung in offerta su Amazon costa 83,70 euro al mese per cinque mesi.

Samsung TV Serie CU8570 da 50 pollici

Samsung TV UE50CU8570UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La tecnologia Dynamic Crystal Color con il processore a intelligenza artificiale sono i due assi nella manica grazie ai quali lo smart TV Samsung in offerta su Amazon garantisce una qualità delle immagini di altissimo livello. Il pannello LCD LED è infatti in grado di mostrare oltre un miliardo di sfumature di colore, per immagini realistiche come mai prima d’ora. Il processore, invece, analizza il flusso di fotogrammi in tempo reale per ottimizzare le impostazioni indipendentemente dal programma che si sta guardando.

L’Audio OTS Lite e l’Adaptive Sound, invece, garantiscono una esperienza d’ascolto coinvolgente e immersiva. Il sistema audio è infatti in grado di simulare un sonoro tridimensionale grazie al quale sarà come essere sempre al centro dell’azione.

Sul fronte delle funzionalità smart, infine, l’apparecchio del produttore sudcoreano garantisce quanto di meglio il settore audiovisivo possa offrire oggi. Oltre alla compatibilità con i maggiori assistenti vocali – potrai così controllarne le funzionalità con semplici comandi vocali – il TV è dotato di una piattaforma grazie alla quale accedere a contenuti multimediali di ogni genere.

Samsung TV Serie CU8570 da 50 pollici