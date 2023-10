Samsung, smart TV a prezzo stracciato: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Un catalogo vasto e variegato, quasi sconfinato, all’interno del quale trovare apparecchi per tutte le tasche e tutte le esigenze. Non c’è da essere stupiti se, da ormai più di un decennio, Samsung è il maggior produttore di smart TV al mondo. I suoi prodotti sono caratterizzati da ottime schede tecniche e rapporto qualità/prezzo eccezionale.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Lo smart TV QLED da 50 pollici della serie Q60C ne è un esempio lampante. Dotato di tecnologie che ottimizzano le immagini in base al programma che si sta guardando, garantisce un’esperienza visiva che non teme paragoni. E grazie alla piattaforma smart, avrai accesso a programmi TV di ogni genere: serie TV, film, eventi sportivi, intrattenimento generalista e molto altro ancora. Il tutto a un prezzo mai visto in precedenza: lo sconto top di oggi su Amazon fa scendere il prezzo al minimo storico. E puoi pagarlo a rate, senza interessi né spese di istruttoria.

Samsung smart TV serie Q60C da 50 pollici

Samsung smart TV Q60C scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie al pannello QLED con risoluzione 4K, le immagini non saranno mai state così dettagliate e vivide. Lo smart TV Samsung Q60C è in grado di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colori, per scene realistiche con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi. Merito anche della tecnologia Dual LED, che sfrutta LED di tonalità calde e fredde per retroilluminare il pannello e donare un contrasto più intenso e neri (quasi) paragonabili a quelli dei TV OLED.

Il processore a intelligenza artificiale Quantum Lite 4K analizza il flusso di fotogrammi in tempo reale e ottimizza le immagini in base al programma che si sta guardando. Le immagini saranno così sempre al massimo della risoluzione, per un’esperienza visiva di livello assoluto.

Discorso analogo anche per l’audio. Sfruttando tecnologie come l’OTS Lite e il Q-Symphony, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon garantisce un’esperienza d’ascolto avvolgente e intensa. Il flusso sonoro sarà ottimizzato non solo in base a ciò che si sta guardando, ma anche in base a forma e dimensioni della stanza. Sarà così possibile eliminare fastidiosi riverberi e assicurare un ascolto ottimale indipendentemente da quello che si sta guardando.

Lo Smart Hub Samsung permette poi di accedere a migliaia di contenuti multimediali di ogni genere. Non avrai difficoltà a trovare serie TV, film e altri programmi per trascorrere rilassanti serate in casa sul divano. E con l’hub Smart Things potrai gestire i dispositivi della casa domotica compatibili direttamente dallo schermo del TV.

Smart TV Samsung a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una super offerta su uno smart TV completo e versatile. Una combo da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. Il Samsung Q60C da 50 pollici è infatti disponibile su Amazon con uno sconto del 37% sul prezzo consigliato dallo stesso produttore. Comprandolo oggi lo paghi 499,oo euro anziché 789,99 euro, con un risparmio che sfiora i 300 euro.

Se sei iscritto ad Amazon Prime e hai aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento puoi scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Ti basterà scegliere questo metodo di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello o in fase di check-out e procedere poi con il normale flusso di acquisto. In questo caso, lo smart TV Samsung Q60C da 50 pollici ti costa 99,80 euro al mese per cinque mesi.

Samsung smart TV serie Q60C da 50 pollici