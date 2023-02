Samsung TV Plus: arrivano nuovi canali gratis

Samsung ha annunciato l’arrivo anche in Italia di una serie di nuovi canali che vanno ad integrare quelli già esistenti disponibili sulla sua piattaforma di streaming Samsung TV Plus, che, a discapito del nome, è fruibile non solo dalla Smart TV, ma anche tramite app per smartphone e tablet del brand coreano. L’arrivo questi nuovi canali su Samsung TV Plus è frutto della collaborazione che l’azienda ha in atto con due colossi dell’entertainment di livello mondiale.

Samsung TV Plus: i 5 nuovi canali

Alla già cospicua lista di canali in streaming che il servizio Samsung TV Plus offre in particolare sulle smart TV del brand, ora si aggiungono 5 nuovi interessanti canali. Nello specifico arrivano:

Move – Italian Active Lives (4409)

Rock TV (4718 – by CHILI)

Hip Hop TV (4720 – by CHILI)

Grandi Documentari – Wedo Docs (4211)

Film al Femminile – Wedo Movies (4973)

Per portare questi canali anche sulle Smart TV Samsung italiane, Samsung Italia ha concluso un accordo con Video Solution Ag, che per la prima volta sbarca nel Bel Paese con tutti i contenuti che produce. A questo va aggiunta la partnership sempre più stretta con Chili, che appena lancia un nuovo canale lo porta poi immediatamente su Samsung TV.

Samsung Tv Plus non è comunque un’esclusiva delle smart TV vendute in Italia. Il servizio, al livello globale, ha attualmente 1.600 canali visibili in streaming distribuiti in 24 Paese dove il servizio è attivo. I più fortunati sono gli utenti statunitensi che in più possono contare su altri 220 canali specifici.

In Italia Samsung TV Plus è arrivato in Italia nel il 2019 come servizio preinstallato in tutte le Smart Tv del brand coreano prodotte dopo il 2016. Nel 2020 TV Plus è sbarcato anche sui tablet e smartphone del brand che, nel 2021, lo ha reso disponibile a chiunque tramite browser web. Ma la cosa più sorprendente è che Samsung TV Plus è anche disponibile sui frigoriferi della serie Family HUB dotati di display a colori ad alta definizione, che in pratica sostituiscono la piccola TV che normalmente si inserisce in cucina.

Samsung TV Plus piace anche ad altri

E la grande quantità di contenuti che offre e le ore passate dagli utenti a guardare film e serie TV offerte gratuitamente dal servizio (nel 2022 secondo Samsung sono state trasmesse 3 miliardi di ore di contenuti in streaming) ha attratto anche altri produttori di Smart TV che vorrebbero integrare il servizio di Samsung nei loro prodotti.

Tra questi c’è TCL, che lo sta per integrare sull sue TV in aggiunta ad una selezione di programmi gratuiti offerti da Rakuten TV e Pluto TV conditi di spot pubblicitari.