Samsung, lo smart TV a prezzo stracciato: mai così conveniente

I continui progressi fatti registrare nello sviluppo dei pannelli LCD LED ha permesso di raggiungere una qualità tale che l’esperienza visiva avrà ben poco da invidiare a quella garantita da TV con pannello OLED. Merito della tecnologia QLED, capace di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature per neri profondi e immagini realistiche come mai prima d’ora.

Una categoria nella quale gli smart TV Samsung della serie Q60C riescono a eccellere, distinguendosi dal resto della concorrenza per la qualità delle immagini, l’esperienza di ascolto avvolgente e funzionalità smart di altissimo livello. Insomma, apparecchi di alta gamma disponibili però a prezzi decisamente interessanti. E grazie alla promozione top di oggi su Amazon (sconto senza precedenti e possibilità di pagare a rate senza interessi), il modello da 65 pollici è più che mai conveniente.

Samsung Q60C smart TV QLED da 65 pollici

Smart TV Samsung a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, la promozione di oggi sullo smart TV Samsung serie Q60C da 65 pollici è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. L’apparecchio del produttore sudcoreano è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre con lo sconto del 36% sul prezzo consigliato che permette di risparmiare oltre 500 euro. Comprandola oggi la paghi 890,99 anziché 1.399,00 euro.

La convenienza raddoppia grazie al pagamento rateale Amazon a tasso 0 e senza spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono infatti scegliere di pagare lo smart TV Samsung da 65 pollici in 12 rate senza pagare un centesimo aggiuntivo per gli interessi o le spese di pratica. In questo modo lo smart TV Samsung ti costa 74,25 euro al mese per 12 mesi.

Samsung TV QE65Q60CAUXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello QLED con tecnologia Quantum Dot e il processore a intelligenza artificiale Quantum 4K Lite sono i due assi nella manica dello smart TV Samsung in offerta oggi su Amazon. La tecnologia Quantum Dot è infatti in grado di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colore, per immagini realistiche e di qualità cinematografica. Il processore, invece, analizza il flusso dei fotogrammi in tempo reale e ottimizza le impostazioni in base al programma che si sta guardando. Avrai così la certezza di goderti i tuoi film e le tue serie TV preferite sempre al massimo della qualità.

Non è ovviamente da meno il comparto audio. Il supporto alla tecnologia Object Tracking Sound Lite permette di analizzare il flusso audio e ottimizzarlo per un’esperienza di ascolto avvolgente e immersiva. L’impianto audio dello smart TV Samsung in offerta su Amazon è così in grado di simulare un audio tridimensionale come quello del cinema.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, l’apparecchio del produttore sudcoreano ha davvero poco da invidiare a TV decisamente più costosi. La piattaforma operativa mette a disposizione migliaia di applicativi tra le quali scegliere: non solo le "solite" piattaforme di streaming, ma anche app di utility e produttività grazie ai quali lavorare e passare il tempo libero con la famiglia. La compatibilità con Alexa e Bixby permette di controllarlo con semplici comandi vocali, mentre la piattaforma Smart Things dà modo di controllare tutti i dispositivi della casa domotica dallo schermo del TV.

