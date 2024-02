San Valentino: i consigli della psicologa per trovare l'amore online

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Inspiration GP/Shutterstock

Cercare l’amore online è una pratica comune e, visto il proliferare di siti e applicazioni di dating, non sempre è una cosa sicura. Del resto, sul web non tutti sono chi dicono di essere e le truffe ai danni di utenti ignari sono davvero frequenti, soprattutto nelle “occasioni speciali” come San Valentino.

Per difendersi da questi pericoli, sono intervenuti Tinder (la celebre app di incontri) e Unobravo (il servizio di psicologia online) con la guida al dating consapevole.

Dating online, i pericoli del web

Cyber Guru, la piattaforma di Security Awareness Training, ha identificato uno dei pericoli maggiori che, soprattutto a San Valentino, torna a far sentire la sua presenza: i Romance Scam (letteralmente le “truffe romantiche”).

Tra gli esempi più comuni ci sono le Flirting Scam, dove i criminali informatici, flirtano con utenti inconsapevoli per inviare loro malware che possono rubare dati e informazioni personali.

I tool a supporto della causa dei malintenzionati sono molti e il più pericoloso è l’intelligenza artificiale che può sostituirsi in tutto e per tutto a un interlocutore reale, al solo scopo di raggirare le persone che cercano qualcuno con cui scambiare due chiacchiere.

Cadere nell’inganno e semplice e dopo qualche chat e un po’ di lusinghe, arriva il file malevolo che va a installare un malware sui device, con conseguenze disastrose per la privacy.

Dati alla mano, secondo Cyber Guru, dopo l’emergenza sanitaria circa il 13% degli utenti intervistati ha confermato di avere avuto conversazioni con degli sconosciuti e di aver scambiato foto o brani musicali, nella speranza di trovare l’anima gemella.

Sempre secondo le statistiche è emerso che il 48% degli utenti risponderebbe ad uno sconosciuto, credendosi al sicuro, con la possibilità di interrompere la conversazione in caso di “pericolo” e di bloccare definitivamente l’utente in questione.

Il 42% degli intervistati crede di poter trovare il proprio partner sul web e le piattaforme più gettonate sono:

Instagram e Facebook

Chat di gruppo su Telegram o WhatsApp

App di incontri.

Guida al dating consapevole

Secondo i dati riportati da Tinder, lo scorso anno e nei giorni precedenti San Valentino, la piattaforma ha registrato un aumento del 10% nei match complessivi una crescita del 17% tra gli utenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni in tutto il mondo.

A fronte di questo, è chiaro queste piattaforme per il dating rappresentino per molti un’occasione per socializzare e cercare il proprio partner, proprio per questo sono terreno fertile per i malintenzionati digitali.

Perciò la guida al dating consapevole vuole informare gli utenti sui rischi che si corrono e aiutarli a instaurare relazioni totalmente sicure.

A livello psicologico e comportamentale, secondo la guida di Tinder e Unobravo, bisogna anzitutto essere consapevoli di sé stessi, dei propri bisogni e delle proprie aspettative prima di instaurare legami online.

Compreso questo, bisogna essere sinceri con il prossimo, raccontarsi nella maniera più trasparente possibile e comunicare con chiarezza le proprie intenzioni. Non bisogna assolutamente correre ma si deve strutturare la conoscenza per livelli e procedere un passo alla volta verso l’incontro nel mondo reale, ma solo se ci sono i presupposti per farlo.

Anche sul web valgono tutte le regole della conversazione che, nella vita reale, sono sinonimo di cordialità e disponibilità all’ascolto e all’interazione. Perciò è fondamentale sempre il rispetto, così da vivere le esperienze insieme con serenità.

Per questo riguarda il web è chiaro che bisogna sempre tutelare la propria privacy, ciò vuol dire che non è necessario fornire tutte le proprie informazioni personali come l’indirizzo di casa, ad esempio, o altri dati non indispensabili per conoscere qualcuno.

Molto importante anche riconoscere i campanelli d’allarme e in caso di “richieste insolite” è sempre bene segnalare la cosa a chi di dovere. Inoltre è consigliabile chattare esclusivamente con i profili verificati o utilizzare, ad esempio, la funzione Video Selfie di Tinder che rappresenta un’ulteriore garanzia.

Ultima indicazione si devono sempre organizzare incontri in luoghi sicuri, dove ci sono altre persone e avvisare qualcuno dell’appuntamento così da non incappare in brutte situazioni.

I rischi, in caso di malintenzionati, potrebbero essere molti, ma con queste piccole accortezze si potrà vivere l’incontro con serenità e senza alcun pericolo.