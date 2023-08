Sasmung Galaxy S24 sarà un ritorno al passato

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I prossimi top di gamma di Samsung, gli smartphone della serie Galaxy S24, potrebbero rappresentare un importante ritorno al passato nella politica del gigante sud coreano: dopo la breve parentesi dei Galaxy S23, infatti, Samsung tornerà a usare due chip diversi per gli stessi telefoni venduti su mercati diversi.

Ne è certo (al 100%) il leaker Ice Universe: in Asia (Cina esclusa) ed Europa i Samsung Galaxy S24 saranno dotati di processore Exynos 2400, prodotto in casa dalla stessa Samsung. In USA, Cina e altri mercati minori gli stessi Galaxy S24 avranno i chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Samsung Galaxy S24: come sarà

Esattamente come i Samsung Galaxy S23 (in foto), anche i Samsung Galaxy S24 dovrebbero arrivare sul mercato in tre versioni: Galaxy S24, Galaxy S24+ e il Galaxy S24 Ultra.

Nessuna indicazione su RAM e memoria di archiviazione ma è facile ipotizzare 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione. E, soprattutto, non ci dovrebbero essere differenze di memoria tra i modelli con un chip e i modelli con l’altro.

Il comparto fotografico è ancora un mistero, anche se la logica vorrebbe che almeno sul modello Ultra resti il sensore da 200 MP, che potrebbe arrivare anche al modello Plus.

Sulle batterie le indicazioni sono contrastanti ma, secondo il leaker RGcloudS, gli ingegneri dell’azienda sudcoreana sarebbero al lavoro per adattare il design e le tecnologie sviluppate per le batterie dei veicoli elettrici al fine di inserire i nuovi accumulatori all’interno dei prossimi smartphone.

Questo sistema dovrebbe garantire anche una velocità di ricarica maggiore, superando i 25/45W, scelti da Samsung per i suoi dispositivi attuali.

Samsung, la scocca in titanio

Merita una menzione a parte l’indiscrezione (condivisa sempre da Ice Universe) secondo cui Samsung utilizzerà una scocca in titanio per i suoi Galaxy S24, al momento non è chiaro se questo materiale sarà esclusiva del modello Ultra o se sarà in dotazione a tutti i dispositivi.

Se la fonte si rivelasse affidabile, il colosso sudcoreano seguirebbe Apple nella scelta del titanio che, in questo secondo caso, dovrebbe essere esclusiva del nuovo iPhone 15 Pro Max. Naturalmente una mossa del genere potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola e i futuri S24 saranno, anzitutto, molto più resistenti a graffi, urti e cadute.

Saranno, poi, molto più leggeri, visto che il titanio pesa circa il 40% in meno rispetto all’acciaio inossidabile, con la possibilità di realizzare smartphone più maneggevoli. Oltretutto si garantirebbe anche una migliore dissipazione del calore, cosa che in uno smartphone non è mai da sottovalutare.

Tuttavia, ci sono anche di “lati negativi”: il titanio è molto costoso e optare per una soluzione del genere potrebbe far salire il prezzo dei top di gamma dell’azienda sudcoreana che già oggi non sono sicuramente smartphone economici.