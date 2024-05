Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Da quando abbiamo iniziato ad esplorare l’Universo al di fuori del nostro Sistema Solare, la ricerca si è concentrata sui quei pianeti che presentano caratteristiche simili alla Terra, tanto da poter essere considerati abitabili. Uno dei requisiti essenziali, secondo gli scienziati, è la presenza di un’atmosfera: grazie al telescopio spaziale James Webb, ora abbiamo visto che c’è un esopianeta che possiede questa caratteristica. Tuttavia, le speranze che sia vivibile sono rapidamente scomparse. Ecco cosa sappiamo.

La scoperta di 55 Cancri e, il “pianeta infernale”

Situato a circa 40 anni luce da noi, il pianeta 55 Cancri e – chiamato anche Janssen – si trova nella costellazione del Cancro e somiglia molto alla Terra. È infatti un esopianeta roccioso, ha una massa pari a circa 8,6 volte la nostra e un raggio doppio a quello della Terra. Proprio per via delle sue dimensioni viene chiamato super-Terra, ovvero un pianeta più grande del nostro ma più piccolo di Nettuno. Scoperto nel 2004, è stato ampiamente studiato dagli scienziati per via della sua relativa vicinanza. Per questo abbiamo moltissime informazioni su di esso.

Ad esempio, sappiamo che orbita attorno alla stella 55 Cancri, in un sistema planetario formato da 5 pianeti – il quale a sua volta è caratterizzato dalla presenza di una seconda stella, una nana rossa. L’esopianeta è il più interno del suo sistema e impiega meno di un giorno terrestre per completare la sua orbita: questo vuol dire che orbita ad una distanza dalla sua stella di circa 25 volte inferiore rispetto a quella del nostro Mercurio dal Sole. In effetti, la temperatura sulla sua superficie è elevatissima, pari ad oltre 1.700°C. Il che lo rende un “pianeta infernale”, assolutamente inabitabile.

L’atmosfera sul pianeta simile alla Terra

Nonostante le condizioni estreme di 55 Cancri e, il telescopio spaziale James Webb ha fatto recentemente una scoperta sensazionale. Il pianeta possiede un’atmosfera, ovvero una delle caratteristiche ritenute essenziali per ospitare la vita. Grazie alle osservazioni a infrarossi, è stato possibile evidenziare la presenza di gas rilasciati forse da un vasto oceano di magma sulla superficie. “L’atmosfera è probabilmente ricca di anidride carbonica o monossido di carbonio, ma può contenere anche altri gas come vapore acqueo e anidride solforosa. Le attuali osservazioni non sono in grado di individuare l’esatta composizione atmosferica” – ha affermato Renyu Hu del Jet Propulsion Laboratory della NASA, autore dello studio pubblicato su Nature.

I dati ricavati da Webb non sono conclusivi, né per quel che riguarda la composizione né per lo spessore dell’atmosfera. Secondo gli esperti, potrebbe essere densa quanto quella della Terra o addirittura di più, come quella di Venere. Ma la cosa più sorprendente è che, in base alle conoscenze già ottenute, il pianeta non dovrebbe assolutamente possedere un’atmosfera. Essendo così vicino alla sua stella, qualsiasi concentrazione di gas dovrebbe essere spazzata via dall’irradiazione stellare e dai venti. Ma è possibile che i gas disciolti nel vasto oceano di lava superficiale continuino a ribollire, formando ogni volta un’atmosfera diversa.

Sebbene il pianeta non sia considerato abitabile, questa nuova scoperta è un grande passo avanti per la ricerca. “Sulla Terra, l’atmosfera è fondamentale per la vita. Questo risultato su 55 Cancri e ci fa nutrire la speranza che Webb possa condurre indagini simili su pianeti molto più freddi, che potrebbero contenere acqua liquida sulla loro superficie. Ma non siamo ancora arrivati a quel punto” – ha spiegato l’astrofisico Brice-Olivier Demory del Center for Space and Habitability dell’Università di Berna in Svizzera, coautore dello studio.