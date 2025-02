Sconfort Zone, la nuova serie di e con Maccio Capatonda

Fonte foto: Amazon Prime Video

Come li ha fatti, così può distruggerli. Promette di sorprendere il pubblico la nuova serie comedy di e con Maccio Capatonda, dal titolo Sconfort Zone, in uscita su Prime Video fra poche settimane. Di cosa parlerà, difficile dirlo con certezza: di sicuro la comicità surreale di Marcello Macchia, questo il vero nome del comico, promette di raggiungere nuove vette. Nel trailer recentemente distribuito dalla piattaforma di streaming Maccio vuole far capire chiaramente che le sue "creazioni" più note – i personaggi comici di Mariottide, Jim Massew, Oscar Carogna e Padre Maronno – non ci saranno. Cosa aspettarsi, dunque?

Il cast della serie comedy Sconfort Zone

Oltre a Maccio Capatonda (alias Marcello Macchia), nel cast di Sconfort Zone ci sono anche Francesca Inaudi, Giorgio Montanini, Valerio Desirò, Camilla Filippi, Luca Confortini, Edoardo Ferrario, Gianluca Fru (parte del collettivo comico The Jackall) e Valerio Lundini.

Nella serie tv compaiono anche Andrea Delogu, Enzo Salvi, Dario Cassini, Samanta Togni, Maria Teresa Di Clemente e Ilaria Galassi.

Marcello Macchia ha anche scritto (insieme a Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò) e diretto (con Alessio Dogana) la serie tv, che è prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video.

Il comico è anche stato tra i concorrenti di LOL: Chi ride è fuori (nella foto), show Original italiano disponibile sempre su Prime Video.

Trama e trailer della nuova serie di Maccio Capatonda

Una serie seria. Così il teaser trailer di Sconfort Zone distribuito da Prime Video presenta questa novità comedy. Nel breve video la voce di Maccio annuncia che alcuni dei suoi personaggi comici più amati non ci saranno più, e infatti vengono uccisi uno dopo l’altro da Maccio stesso. La ragione? «Non mi fate più ridere».

A parte questo, il trailer non svela altro sulla trama della serie tv. «Preparatevi per un Maccio che non avete mai visto», avverte Prime Video, che assicura anche che la nuova serie tv «sorprenderà il pubblico con una nuova surreale sfaccettatura della sua comicità».

Sconfort Zone, quando esce la nuova serie di Maccio

La serie in sei episodi firmata da Maccio Capatonda è una delle novità del 2025 annunciata da Prime Video già diversi mesi fa. All’inizio dell’anno corrente, però, non erano ancora noti al pubblico né il titolo né particolari informazioni su trama e cast.

Per fortuna ormai non manca molto al debutto in streaming: Sconfort Zone sarà disponibile su Prime Video dal 20 marzo 2025.