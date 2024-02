Sconto esagerato per lo smartwatch Samsung: va comprato adesso

Fonte foto: Samsung

A uno sguardo disattento potrà sembrare un "normalissimo" orologio analogico. D’altronde, il quadrante circolare può facilmente ingannare. E invece no: il Galaxy Watch4 Classic di Samsung è tra gli smartwatch più avanzati che puoi trovare oggi in commercio.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Merito di caratteristiche tecniche di alto livello, capaci di rendere lo smartwatch del produttore sudcoreano un ottimo rimpiazzo per smartphone e un infaticabile personal trainer. E oggi lo trovi tra le migliori offerte su Amazon – e probabilmente la migliore in assoluto nel settore dell’elettronica di consumo – a un prezzo a dir poco incredibile. Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Samsung Galaxy Watch4 Classic cassa da 46mm, nero

Samsung, lo smartwatch costa meno della metà: sconto e prezzo finale

Capire come mai il Galaxy Watch4 Classic è tra le migliori offerte di oggi su Amazon non è affatto difficile: basta guardare alla percentuale di sconto garantita dal colosso del commercio elettronico per trovare la risposta.

Lo smartwatch del colosso sudcoreano è disponibile con uno sconto del 55%, con il prezzo che crolla al punto più basso di sempre: non lo troverai a un prezzo più basso. Comprandolo oggi, il Galaxy Watch4 Classic ti costa 179,00 euro contro i 399,00 euro del listino. Il risparmio è considerevole: lo paghi ben 220 euro in meno.

Samsung Galaxy Watch4 Classic cassa da 46mm, nero

Samsung Galaxy Watch4 Classic scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’età, in questo caso, non conta. Anche se è disponibile sul mercato ormai da qualche tempo, il Galaxy Watch4 Classic di Samsung resta ancora oggi uno dei migliori smartwatch disponibili in commercio. Basta scorrere anche velocemente la scheda tecnica per accorgersene.

Partiamo dalla caratteristica più evidente: il display. Il Samsung Galaxy Watch4 Classic monta un luminosissimo pannello SuperAMOLED da 1,4" caratterizzato da colori vividi e realistici come mai prima d’ora.

Il sensore Bioactive 3-in-1 messo a punto dai tecnici del produttore sudcoreano, poi, rendono il Galaxy Watch4 Classic un vero personal trainer e assistente medico. Lo smartwatch Samsung è infatti in grado di monitorare decine e decine di attività di allenamento in maniera automatica, senza che l’utente debba attivare alcun monitoraggio. Ai dati "catturati" durante l’attività fisica si aggiungono poi quelli del sensore cardiaco: in questo modo sarà possibile valutare con maggior precisione lo sforzo e scoprire se l’allenamento ha dato i frutti sperati o meno.

Lo stesso sensore cardiaco, di concerto con altri sensori "biologici", permette di monitorare il nostro stato di salute, registrando 24 ore su 24 il battito cardiaco (con la possibilità di eseguire un elettrocardiogramma "a comando"), il livello di ossigenazione del sangue e altri parametri vitali. In caso di anomalie riceveremo così una notifica, in modo da poterci recare presso uno specialista.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, il Galaxy Watch4 Classic ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella quotidianità. Potremmo utilizzarlo come rimpiazzo dello smartphone per rispondere a messaggi ed email, controllare la riproduzione musicale, fare chiamate, pagare contactless e molto altro ancora.

Samsung Galaxy Watch4 Classic cassa da 46mm, nero