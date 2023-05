Scoperte altre 38 app infette: sono cloni di Minecraft

Con i suoi 12 anni di vita alle spalle e circa 150 milioni di utenti al mondo, Minecraft è uno dei videogiochi più longevi e apprezzati da tutti i tempi. Microsoft, che ha acquistato il gioco già nel 2014, lo ha capito subito tanto da staccare un assegno da ben 2,5 miliardi di dollari. Ogni giorno, su Google, milioni di utenti nel mondo cercano "Minecraft gratis" e, purtroppo, alcuni finiscono per scaricare un’app infetta.

L’azienda di cybersicurezza McAfee, infatti, ha scoperto e segnalato ben 38 app regolarmente pubblicate sul Play Store di Google: sono tutti cloni gratuiti di Minecraft per smartphone Android e sono tutte app infette. Contengono, infatti, l’adware chiamato HiddenAds.

Quali sono le app infette

Le app infette trovate da McAfee sono 38 e sono tutte app di gioco, che imitano in modo più o meno fedele il concetto e le funzioni di Minecraft. Sono tutte gratuite e sono state scaricate, nel complesso in tutto il mondo, ben 35 milioni di volte. McAfee segnala anche moltissimo download dall’Italia, cosa che non stupisce affatto vista la popolarità di Minecraft nel nostro Paese.

Le app in questione sono state pubblicate sul Play Store con questi nomi:

Block Box Master Diamond

Craft Sword Mini Fun

Block Box Skyland Sword

Craft Monster Crazy Sword

Block Pro Forrest Diamond

Block Game Skyland Forrest

Block Rainbow Sword Dragon

Craft Rainbow Mini Builder

Block Forrest Tree Crazy

Craft Clever Monster Castle

Block Monster Diamond Dragon

Craft World Fun Robo

Block Pixelart Tree Pro

Craft Mini Lucky Fun

Block Earth Skyland World

Block Rainbow Monster Castle

Block Fun Rainbow Builder

Craft Dragon Diamond Robo

Block World Tree Monster

Block Diamond Boy Pro

Block Lucky Master Earth

Craft Forrest Mini Fun

Craft Sword City Pro

Block Loki Monster Builder

Block Boy Earth Mini

Block Crazy Builder City

Craft Sword Vip Pixelart

Block City Fun Diamond

Craft City Loki Rainbow

Craft Boy Clever Sun

Block City Dragon Sun

Craft Loki Forrest Monster

Lokicraft: Forrest Survival 3D

Craft Castle Sun Rain

Craft Game Earth World

Craft Lucky Castle Builder

Craftsman: Building City 2022

Craft Rainbow Pro Rain

Perché HiddenAds è pericoloso

Tutte queste app contengono il virus HiddenAds, che già dal nome lascia intuire perché è pericoloso. Si tratta di un "adware", cioè un malware che ha lo scopo di bombardare l’utente di pubblicità e/o far girare sul telefono una gran quantità di pubblicità nascosta e generare finti clic.

In tal modo l’adware genera ricavi dai i circuiti pubblicitari, che si basano proprio su una gran quantità di visualizzazioni dei banner e su tanti clic da parte degli utenti. Nel caso specifico di HiddenAds l’utente non vede niente, ma partecipa a sua insaputa a questa truffa perché i banner vengono fatti girare in background.

Tutto ciò ha anche un pesante impatto sulla batteria dello smartphone e sulle prestazioni generali del telefono, perché finché l’app infetta è aperta il telefono è costantemente impegnato a far girare i banner in background.

Cosa fare con le app infette

Tutte le app infette scoperte da McAfee sono state puntualmente segnalate a Google, che le ha rimosse dal Play Store. Chi adesso le cerca, quindi, non le trova più. Ma che succede a chi le ha già installate?

In teoria, grazie al sistema Google Play Protect, queste app dovrebbero essere cancellate in modo automatico dal telefono per garantire la sicurezza dell’utente. In pratica, però, non è sempre così e ogni tanto capita che Play Protect non riesca a cancellare un’app.

Consigliamo, per questo, di controllare l’elenco delle app installate sul proprio smartphone: se tra di esse c’è qualcuna di quelle in elenco, allora va disinstallata manualmente subito.