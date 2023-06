Sì, hanno scoperto un nuovo pianeta grande quanto Giove: unico nel suo genere

Esiste un pianeta grande come Giove e con una caratteristica unica. La scoperta, pubblicata su Astronomy & Astrophysics Letters, si deve a un team internazionale di scienziati provenienti da India, Germania, Svizzera e Stati Uniti d’America guidato dal professor Abhijit Chakraborty (Exoplanet Research Group del Physical Research Laboratory), come riporta l’Indian Space Research Organization – Department of Space.

Scoperto nuovo esopianeta grande quanto Giove

Come riporta la ISRO, la scoperta di questo enorme esopianeta – si trova al di fuori del nostro Sistema Solare – è stata effettuata utilizzando lo spettrografo PRL Advanced Radial-velocity Abu-sky Search (PARAS), che si trova presso l’Osservatorio Gurushikhar sul Monte Abu (Rajasthan), per misurarne con precisione la massa.

Il Transiting Exoplanet Survey Satellite della NASA (TESS) aveva già individuato la stella TOI4603 (o HD 245134), ritenendola potenzialmente candidata a ospitare un corpo secondario di natura sconosciuta. Grazie al team internazionale e alle misurazioni di PARAS adesso sappiamo di cosa si tratta: un esopianeta (chiamato TOI-4603b) che si trova a 731 anni luce di distanza dalla Terra, che orbita attorno alla sua stella ogni 7,24 giorni e ha una temperatura di 1.396°C.

La scoperta dell’esopianeta TOI-4603b è la terza che dobbiamo al team del Physical Research Laboratory indiano, sempre utilizzando lo spettrografo PARAS e il telescopio PRL. La prima risale al 2018, quando è stato individuato K2-236b, un esopianeta sub-Saturno/super-Nettuno, mentre la seconda è avvenuta nel 2021 con TOI-1789b, circa 1,4 volte più grande di Giove.

Uno dei pianeti più massicci e densi mai scoperti

L’esopianeta da alcuni viene chiamato "pianeta palla di cannone" per un motivo ben preciso. Questo soprannome insolito si deve a una delle caratteristiche che più hanno sorpreso gli scienziati a cui si deve la scoperta di TOI-4603b: "Ciò che contraddistingue questa scoperta è che il pianeta rientra nella gamma di masse di transizione di massicci pianeti giganti e nane brune di piccola massa, con masse che vanno da 11 a 16 volte la massa di Giove. Finora sono noti solo meno di cinque esopianeti in questo intervallo di massa".

Mediante il metodo della velocità radiale e le conseguenti misurazioni, il team ha calcolato che la massa di TOI-4603b è 12,89 maggiore rispetto a quella del nostro Giove. Combinando questo dato con il raggio dell’oggetto ha stabilito, inoltre, che la densità media è di 14,1 grammi per centimetro cubo. Considerato che la densità della Terra è di 5,51 grammi per centimetro cubo mentre quella di Giove è di 1,33 grammi per centimetro cubo, il nuovo esopianeta si colloca in una nicchia di "mondi" del tutto eccezionali: la sua densità supera perfino quella del piombo (11,3 grammi per centimetro cubo), ragion per cui è proprio come una gigantesca "palla di cannone" spaziale.

"[TOI-4603b, ndr] È uno dei pianeti giganti in transito più massicci e più densi conosciuti fino ad oggi – ha affermato il team di astronomi dell’Exoplanet Research Group del Physical Research Laboratory – e una preziosa aggiunta alla popolazione di meno di cinque enormi pianeti vicini. nei pianeti giganti nel pianeta di grande massa e nella regione di sovrapposizione delle nane brune di piccola massa che è ulteriormente necessaria per comprendere i processi responsabili della loro formazione".