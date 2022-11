Scoperto un tunnel che custodiva un tesoro di inestimabile valore

A volte, le più sorprendenti scoperte archeologiche avvengono per puro caso: è proprio ciò che è accaduto in Egitto, dove alcuni esperti stavano scavando per cercare una famosa tomba perduta da tanti secoli. Quello che è emerso da sotto terra è decisamente inaspettato, ma altrettanto prezioso. I lavori infatti hanno portato alla luce un misterioso tunnel, all’interno del quale sono stati rinvenuti preziosissimi manufatti.

Il misterioso tunnel ritrovato in Egitto

La civiltà egizia è stata una delle più prospere al mondo, e ci ha lasciato tantissime splendide testimonianze dal valore inestimabile: dalla celebre Sfinge, che fa da guardia alle piramidi di Giza, all’antica necropoli di Tebe, senza alcun dubbio l’Egitto è tra i luoghi più affascinanti per chi ama la storia e vuole immergersi nel passato. C’è una località, in particolare, che negli ultimi anni è al centro dell’attenzione. Si tratta di Taposiris Magna, un’antica città fondata dal faraone Tolomeo Filadelfo – e oggi un importante sito archeologico situato a circa 50 km da Alessandria d’Egitto.

È qui che si crede riposi Cleopatra, sepolta per suo volere accanto a Marco Antonio. Nonostante gli innumerevoli sforzi, la tomba dei due amanti non è ancora stata rinvenuta. Ma gli scavi continuano: una recente missione egiziano-dominicana guidata dalla dott.ssa Kathleen Martinez ha portato alla luce qualcosa di sorprendente. L’operazione, volta naturalmente alla ricerca della tanto sospirata località di sepoltura di Cleopatra, ha condotto al ritrovamento di un tunnel sotterraneo dislocato a ben 13 metri di profondità, nell’area del Tempio di Taposiris Magna.

Gli esperti lo considerano un vero e proprio "miracolo geometrico": il tunnel si estende per oltre 1.300 metri ed è in parte sommerso dall’acqua. Elemento che supporta le già presentate teorie secondo cui lo stesso Tempio abbia le fondamenta sommerse, probabilmente a causa dei numerosi terremoti che hanno colpito le coste egiziane tra il 300 e il 1300 d.C. Come annunciato dal Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano, all’interno del tunnel gli archeologi hanno trovato numerosi reperti di grande valore: scodelle e vasi in ceramica protetti da sedimenti di fango, ma anche un blocco rettangolare di calcare e due teste di alabastro, una delle quali risalente al periodo tolemaico.

Alla ricerca della tomba di Cleopatra

Certo, il tunnel è un ritrovamento eccezionale, ma non quello che gli archeologi si aspettavano. Sono ormai molti anni che proseguono le ricerche della tomba di Cleopatra, e si ritiene che sia proprio presso il sito di Taposiris Magna che prima o poi tornerà alla luce. L’antica città ruota attorno al Tempio di Osiride e alla necropoli che sorge nelle sue vicinanze, dove sono state rinvenute molte mummie risalenti al periodo greco-romano. Le mummie sono state sepolte con il viso rivolto verso il Tempio, indizio – secondo gli esperti – che quest’ultimo contenesse le spoglie di una personalità reale. Magari Cleopatra, che giace da secoli in un luogo sconosciuto assieme al suo amante Marco Antonio.

Nel corso degli ultimi anni, il team guidato dalla Martinez ha riportato alla luce numerosi reperti importantissimi. Oltre alle mummie, sono infatti stati ritrovati pozzi profondi, monete raffiguranti il volto di Alessandro Magno, una statua che rappresenta la testa di Cleopatra e molti amuleti. Tutto fa pensare di essere ormai vicini alla scoperta della tomba in cui giace la regina della dinastia tolemaica d’Egitto. Forse proprio il misterioso tunnel appena riemerso potrebbe condurci verso la sua sepoltura.