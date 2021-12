Se hai amato la serie di Zerocalcare ecco dove guardare il film

Una serie animata in 6 episodi che ripercorre le ansie e le speranze di una intera generazione. Strappare lungo i bordi di Zerocalcare è diventata in pochi giorni la serie cult più vista su Netflix in Italia, superando anche Red Notice e Squid Game.

Dietro al grande successo di Strappare lungo i bordi c’è la creatività e la capacità di Michele Rech, il fumettista noto come Zerocalcare, nato a Cortona ma cresciuto nel quartiere Rebibbia di Roma. Il suo stile disegno ricorda l’animazione giapponese, ma i tratti dei suoi personaggi sono ormai riconoscibilissimi. Le sue storie invece si contraddistingue per ironia, sarcasmo, onestà e anche un marcato accento romano, ma per soprattutto la capacità di raccontare in modo onesto e trasparente il mondo così com’è. Per chi ha guardato tutto d’un fiato i sei episodi di Strappare lungo i bordi, e vuole conoscere meglio l’universo narrativo di Zerocalcare, il film da vedere è La profezia dell’armadillo. Ecco di cosa parla il film di Zerocalcare e dove vederlo in streaming.

La profezia dell’armadillo: di cosa parla

La profezia dell’armadillo non è solo un film di Zerocalcare, ma anche il suo primo libro a fumetti pubblicato nel 2011. Il protagonista del film è proprio Zero, un giovane disegnatore di Rebibbia che vive di lavori precari, passando le giornate con l’amico d’infanzia Secco e le visite alla madre. Ad attenderlo, quando torna a casa, è la sua coscienza, che ha le sembianze di un armadillo, con cui fa irreali conversazioni.

Ad aprire il film è una tragica notizia, la morte di Camille, una compagna di scuola e suo primo amore, che lo costringerà a dare una svolta alla sua vita e ad affrontare le incertezze e le paure della sua generazione, che lotta per trovare un posto nel mondo, fatto da precariato e difficoltà anche per i più meritevoli.

L’intreccio comune di film e serie di Zerocalcare

Chi ha visto i film La profezia dell’armadillo e la serie Strappare lungo i bordi non potrà che notare le somiglianze. In entrambe le opere, come anche nelle sue graphic novel, Zerocalcare racconta il suo unverso narrativo fatto dagli amici di sempre, come Sarah e Secco, dalla madre, rappresentata come Lady Cocca, e dall’armadillo, che nella serie Netflix assume la voce di Valerio Mastandrea.

La trama della serie riprende in parte proprio quella del film. In Strappare lungo i bordi Zero si ritrova ad affrontare il lutto per la perdita dell’amica Alice, che nel film si chiamava Camille, affrontando un doloroso viaggio con gli amici di sempre. Due opere che, intrecciandosi tra loro, sembrano voler chiudere un cerchio narrativo intorno a un evento che ha colpito fortemente il fumettista.

La profezia dell’armadillo: dove vederla

Film, serie televisiva e libro sono interconnessi tra loro nel raccontare una storia molto cara a Zerocalcare. Chi ha amato la serie televisiva su Netflix, potrà apprezzare anche la visione del film La profezia dell’armadillo, che è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Non perdere La profezia dell’armadillo: iscriviti a Prime Video e guarda il film di Zerocalcare