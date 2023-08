La vediamo in cielo ogni sera, dodici mesi l’anno: la Luna affascina da sempre l’uomo e rappresenta una visione a dir poco romantica nel cielo stellato. Siamo così abituati al nostro satellite che non ci si pone proprio il problema della sua eventuale e improvvisa sparizione. Cosa accadrebbe alla Terra se la Luna non dovesse esserci più?

Diversi astronomi si sono posti il quesito e lo scenario che ne è venuto fuori non è affatto incoraggiante. Anzitutto, il giorno terrestre durerebbe appena sei ore e la vita notturna cambierebbe in maniera radicale. Non bisogna dimenticare, infatti, che molti animali e specie vegetali devono alla Luna il giusto scandire del tempo.

La Luna e l’alternanza di giorno e notte

Il minor numero di ore appena citato si spiega con la diversa velocità di rotazione del nostro pianeta. In poche parole, la forza con cui la Luna “blocca” in parte la Terra verrebbe meno e si presenterebbe la stessa situazione di diversi miliardi di anni fa. In quel periodo, il pianeta era ovviamente molto diverso da come lo conosciamo oggi e non era presente alcun essere umano, quindi gli abitanti vivrebbero un vero e proprio trauma. Il nostro corpo, ad esempio, non sarebbe più in grado di riconoscere il giorno dalla notte e quindi il momento giusto per dormire, con gravi problemi di concentrazione.

Un’altra situazione che si verrebbe a creare in caso di sparizione improvvisa della Luna è l’assenza delle stagioni che si alternano tra di loro. Il ruolo del nostro satellite è quello di mantenere inclinata la Terra rispetto al piano del pianeta stesso. Un Universo senza Luna significherebbe stagioni non meglio definite, clima impazzito con tempeste estreme e i poli terrestri che cambierebbero posizione di continuo. Un altro scenario da tenere in considerazione è l’inclinazione della Terra fino a 90 gradi, anche se per arrivare a tutto questo servirebbero milioni di anni.

Specie acquatiche a rischio senza Luna

Tra l’altro, la sparizione della Luna sarebbe un problema soprattutto per le specie acquatiche. Come hanno avuto modo di ricostruire gli astronomi che si sono occupati di questa eventualità, l’oggetto celeste in questione è fondamentale per vari motivi, uno dei quali è il movimento delle maree degli oceani e dei mari in generale. L’assenza del satellite coinciderebbe con l’assenza di correnti marine e di veri e propri fiumi, tanto da rendere praticamente impossibile la vita ai pesci. Questi ultimi potrebbero soltanto adattarsi, ma non sarebbe affatto semplice, tanto da rendere più probabile la loro estinzione. Non esiste proprio alcun appiglio positivo?

Il ragionamento sulla sparizione della Luna è assurdo, però va comunque fatto. Gli appassionati di questa materia potrebbero pensare che, senza il satellite nel cielo, le stelle sarebbero più luminose e in maggior numero. In realtà gli esperti hanno accertato come la differenza tra il cielo con la Luna e quello senza non sarebbe così evidente, senza dimenticare che l’inquinamento luminoso andrebbe a registrare un aumento a dir poco esponenziale. Per fortuna si tratta soltanto di ipotesi, l’oggetto celeste continuerà a rimanere nel cielo notturno a lungo e anche stasera potremo ammirarlo senza problemi in tutto il suo splendore.