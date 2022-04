Sennheiser Momentum True Wireless 3: più qualità a minor prezzo

Sennheiser ha presentato ufficialmente gli auricolari Momentum True Wireless 3 provvisti, tra l’altro, della funzione di cancellazione adattiva del rumore (ANC). Le nuove cuffiette tedesche contano su un design pulito, su materiali premium e su tutta una serie di tecnologie che puntano ad assicurare un’esperienza di ascolto di livello superiore alla media.

Le nuove cuffiette di Sennheiser si adattano alla vita di tutti i giorni, soprattutto di quegli utenti che sono costantemente in movimento. L’azienda, infatti, ha puntato sull’ottimizzazione della tecnologia ANC facendo in modo che si adatti automaticamente all’ambiente. E in effetti stando a quanto afferma Sennheiser, “il sistema ascolta continuamente il rumore ambientale per sopprimerlo in tempo reale“. In questo modo gli utenti che vogliono essere consapevoli dell’ambiente che li circonda (per ascoltare, ad esempio, gli annunci dei treni) possono disattivare la funzione ANC (premendo un tasto) o passare alla modalità trasparenza.

Momentum True Wireless 3: come sono

Come i cedenti Momentum True Wireless 2, anche i nuovi auricolari di Sennheiser fanno affidamento sul trasduttore True Response prodotto direttamente dall’azienda. Questo sistema, basato su driver dinamici da 7 mm, è in grado di produrre “un suono stereo coinvolgente con bassi profondi, medi naturali e alti dettagli“.

Inoltre, la funzione di personalizzazione del suono di cui è dotato il Momentum True Wireless 3 è in grado, attraverso un test di ascolto guidato, di determinare il suono ideale per l’udito di ciascun utente.

Per ottimizzare l’esperienza relativa alle chiamate e alle videochiamate, Sennheiser ha dotato il device di tre microfoni. Interessante è anche la gestione dei controlli touch delle nuove Momentum, che possono essere personalizzati in base alle preferenze personali.

Il design delle cuffie è ergonomico ed elegante e permette una vestibilità comoda e di lunga durata. Fornite con cuscinetti in silicone di diverse dimensioni (per adattarsi a tutte le forme e dimensioni dell’orecchio), le cuffie sono resistenti agli schizzi (certificate IPX4) per correre e fare sport all’aperto e, perché no, anche sotto la pioggia.

Gli auricolari offrono una durata della batteria dichiarata di sette ore, che può arrivare a 28 ore grazie alla custodia, che supporta la ricarica wireless.

Momentum True Wireless 3: quanto costano

Momentum True Wireless 3 sono dispobili nei colori nero, bianco e grafite. Il costo delle nuove cuffiette targate Sennheiser è di 249 euro, 50 euro in meno rispetto al prezzo delle precedenti Momentum True Wireless 2.