L’antica civiltà Maya fu una delle più prolifiche dal punto di vista scientifico, artistico e architettonico: queste popolazioni sudamericane ci hanno lasciato moltissime testimonianze, gran parte delle quali sono ancora da scoprire. E a volte un prezioso ritrovamento avviene per caso, proprio come accaduto di recente in Messico, dove hanno rinvenuto una sepoltura umana. Ecco cos’è successo.

Resti umani trovati in un tempio Maya

Il Messico è uno dei territori in cui fiorì la civiltà Maya, e negli ultimi anni è finita nell’occhio del ciclone la decisione delle autorità di approntare una linea ferroviaria dedicata proprio alla scoperta dei luoghi in cui sorgono le antiche testimonianze di questi popoli. Si tratta del Treno Maya, oltre 1.500 km di percorso che attraversa la penisola dello Yucatan e si propone di rilanciare il turismo archeologico. La realizzazione di questa ferrovia ha suscitato numerose polemiche, soprattutto perché va a coinvolgere alcune foreste incontaminate il cui delicato ecosistema sarà ora a rischio.

Tuttavia, nel corso dei lavori per la costruzione dell’itinerario, sono state fatte alcune importantissime scoperte. Nelle scorse settimane, ad esempio, sono terminati gli scavi di sopralluogo commissionati sul terreno in cui verrà eretto un hotel, il quale servirà ad ospitare i turisti che viaggeranno a bordo del Treno Maya. E quello che è emerso da sotto terra è davvero sensazionale: gli archeologi hanno trovato un piccolo tempio, niente più che una cista funeraria all’interno della quale, a quattro metri di profondità, giaceva una tomba in pietra.

Si tratta di una sepoltura umana accompagnata da un prezioso corredo funerario, come ha annunciato Diego Prieto Hernandez, il direttore generale dell’INAH (l’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia). I resti sono stati rinvenuti accanto ad alcuni oggetti che, secondo la tradizione Maya, avrebbero dovuto fungere da offerta cerimoniale per le divinità durante il viaggio del defunto verso l’oltretomba. Il corredo è composto da tre vasi di ceramica, un paio di paraorecchie e due perle di pietra verde, che gli esperti analizzeranno a fondo.

A chi apparteneva la sepoltura

Chi era sepolto all’interno del piccolo tempio Maya ritrovato di recente? Qualche dettaglio in più arriva da Prieto Hernandez, che nel corso della conferenza stampa indetta per annunciare la scoperta ha rivelato: “L’individuo era stato posto a faccia in su, con le gambe distese e la testa rivolta verso nord”. Probabilmente si trattava di una personalità di rilievo per la comunità Maya insediata presso l’antica città di Lakamha’, situata dove oggi si trova Palenque. Secondo gli esperti, infatti, la sepoltura è stata rinvenuta all’interno di una struttura costruita appositamente per contenere la tomba di quest’uomo, nella zona periferica del centro abitato.

Sull’identità del defunto, tuttavia, non è ancora stato possibile fare delle ipotesi attendibili. Dopo il loro ritrovamento, i resti umani sono finiti nelle mani degli scienziati che, presto, condurranno delle accurate analisi di antropologia fisica sotto la direzione di Arnoldo Gonzalez Cruz, responsabile accademico dell’Area Archeologica di Palenque. L’obiettivo è fare luce sulle caratteristiche dello scheletro e risalire così a qualche prezioso dettaglio che possa rivelarci chi era l’uomo ritrovato nella tomba Maya.