Le 7 serie tv degli anni '90 da rivedere

«Voglio tornare negli anni ‘90», cantava Dj Matrix in un singolo di qualche anno fa. Se spostarsi indietro nel tempo non è certamente possibile, si può almeno riassaporare l’atmosfera di fine secolo riguardando in streaming per l’ennesima volta le serie tv più iconiche e indimenticabili di quel periodo.

Non tutte le serie degli anni ’90 sono "invecchiate bene", come si usa dire: al pubblico con la sensibilità e lo sguardo di oggi alcune battute e situazioni potrebbero suonare fuori luogo o poco inclusive, tanto che ci sono stati casi in cui gli stessi showrunner hanno chiesto scusa per le scelte fatte. Ad esempio, la creatrice di Friends, Marta Kauffman, ha recentemente riconosciuto che nella serie c’è un problema di razzismo sistemico. Pur con uno sguardo più consapevole rispetto al passato, comunque, rivedere queste serie può riportare alla mente il ricordo di chi eravamo trent’anni fa.

Beverly Hills 90210

Andata in onda dal 1990 al 2000, questa serie è davvero un concentrato dell’atmosfera e dei gusti degli anni ’90. La trama racconta le vicende di un gruppo di adolescenti statunitensi, affrontando anche tematiche delicate come la droga o la sessualità. Oggi si può vedere su Hulu.

Willy, il principe di Bel-Air

È la serie che ha lanciato Will Smith e che ha strappato qualche risata ai numerosi giovani e giovanissimi incollati davanti alla tv per seguirne le avventure quotidiane. Prodotta dal 1990 al 1996, oggi è disponibile su Netflix.

Friends

Chi non ha in mente la porta lilla dell’appartamento di Rachel e Monica o il divano arancione del locale in cui i protagonisti passano il loro tempo? Prodotta dal 1994 al 2004, Friends resta una delle serie più amate degli anni ’90 e il ritratto di un’intera generazione. Oggi è disponibile su Netflix.

Xena, principessa guerriera

Una protagonista femminile forte e coraggiosa, «forgiata dal fuoco di mille battaglie». Le avventure di Xena (andate in onda dal 1995 al 2001) hanno fatto la gioia di molte giovani spettatrici e spettatori, ma purtroppo a oggi non sono disponibili su nessuna piattaforma di streaming.

Dawson’s Creek

Su Hulu si può recuperare questo titolo indimenticabile degli anni ’90. Prodotta dal 1998 al 2003, la serie raccontava le vicissitudini quotidiane – tra innamoramenti e tragedie – di un gruppo di amici: Dawson, Pacey, Joey e Jen.

Streghe

Negli anni ’90 e oltre non è mancato un certo gusto per il paranormale e il soprannaturale, come dimostra il successo di Streghe: tre sorelle dotate di poteri che devono sconfiggere il Male. La serie è andata in onda dal 1999 al 2006 e al momento si può vedere in streaming su Prime Video.

Buffy l’ammazzavampiri

Prodotta dal 1997 al 2003 e disponibile su Disney+, la serie ruotava intorno alla figura di Buffy, una giovanissima cacciatrice di vampiri, demoni e altre creature del Male, che combatte con il supporto di un gruppo di amici.