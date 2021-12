Serie tv consigliate da Zerocalcare

Dopo lo straordinario successo della serie tv Strappare lungo i bordi, che è stato al primo posto dei contenuti più visti in Italia su Netflix, il disegnatore Zerocalcare, all’anagrafe Michele Rech, dai canali social della piattaforma di streaming ha raccontato ai fan quali sono le sue serie tv preferite.

Il dialogo virtuale con il celebre disegnatore è avvenuto nel contesto di una campagna di promozione messa in piedi da Netflix, che qualche tempo fa ha invitato Zerocalcare a ricoprire il ruolo di social media manager per un giorno. Tra i vari temi trattati, Michele Rech ha fatto sapere anche quali sono le serie tv che consiglia assolutamente di guardare. La lista pubblicata su Instagram e Twitter conta otto titoli di vario genere, tutti disponibili su Netflix. Non figurano nell’elenco serie come Breaking Bad o Narcos, che però, ci ha tenuto a precisare Zerocalcare, sono assolutamente meritevoli.

Derry Girls

Derry Girls è il primo consiglio di Zerocalcare: è una serie tv britannica in due stagioni ambientata nell’Irlanda del Nord negli anni ’90. I protagonisti sono cinque liceali che affrontano le difficoltà e le novità dell’adolescenza nel bel mezzo del conflitto politico di quegli anni.

When They See Us

Questa miniserie in quattro puntate affronta il tema del razzismo e racconta la storia (basata su fatti veri) di cinque adolescenti di Harlem accusati ingiustamente di una brutale aggressione.

Black Summer

Imperdibili, secondo Rech, sono anche le due stagioni di questa serie tv uscita nel 2019, in cui un gruppo di estranei si unisce per sopravvivere a una apocalisse zombie.

Godless

La serie tv, che conta una sola stagione, è ambientata nel West. Un violento fuorilegge sta cercando un ex membro della sua banda, che però ha cambiato vita trasferendosi in una tranquilla cittadina abitata da sole donne.

It’s Bruno!

Serie comedy del 2019, che si è anche aggiudicata una candidatura agli Emmy, It’s Bruno! racconta di un uomo di Brooklyn che si prende cura del suo cane Bruno.

Unbelievable

Una giovane donna viene accusata di mentire su uno stupro e due investigatrici indagano su un’ondata di aggressioni misteriosamente simili. La serie, tratta da una storia vera, conta una stagione uscita nel 2019.

After Life

Scritta e diretta da Ricky Gervais, la serie racconta di un giornalista che cerca di superare la morte della moglie allontanando da sé le persone che vogliono aiutarlo. La terza stagione esce il 14 gennaio 2022.

BoJack Horseman

Sono oltre settanta gli episodi di questa serie animata che coniuga dramma e commedia. Il protagonista è un cavallo ex star della tv che ora fa i conti con le dipendenze e con la mancanza di successo.