Sex Education 4: un personaggio lascia il cast

Sex Education tornerà su Netflix per la quarta stagione: il rinnovo è stato annunciato da tempo e gli esperti dicono che i nuovi episodi potrebbero essere disponibili già nell’autunno 2022, ma sul punto non ci sono ancora conferme ufficiali. Quel che è certo, invece, è che mancherà un personaggio.

Non parliamo di un personaggio secondario, ma di uno dei co-protagonisti: Ola (Patricia Allison). Nella prima stagione la ragazza aveva suscitato un certo interesse in Otis, il protagonista, e i due si erano infatti messi insieme poco dopo, per poi lasciarsi all’inizio della seconda stagione a causa dell’incompatibilità sessuale. Ola a quel punto aveva intrapreso una storia d’amore con Lily (interpretata da Tanya Reynolds). Intanto il padre di Ola e la madre di Otis avevano ripreso a frequentarsi, dando alla luce, nel finale della terza stagione, a una bambina, che dunque è sorella di Ola e Otis.

Perché Patricia Allison lascia lo show

Nel corso dello show radiofonico britannico Breakfast With Yinka and Shayna Marie, l’attrice Patricia Allison, che interpreta appunto Ola, ha rivelato: «Ho assolutamente amato far parte di Sex Education, ma sfortunatamente non farò parte del cast nella quarta stagione». Non è chiaro in che modo la sua assenza verrà giustificata nello show, dal momento che evidentemente Ola continuerà a essere un personaggio significativo per gli altri protagonisti: di fatto, è ormai saldamente parte della famiglia di Otis.

Motivando la decisione di non far parte di Sex Education 4, Allison ha detto: «Si sono presentate altre opportunità. Ho recitato nella serie per tre anni e ho davvero amato farlo». L’attrice ha assicurato che si è trattata di una decisione difficile, «ma penso che a un certo punto avrei dovuto comunque dire addio. So che è triste, ma arriveranno altri progetti».

Diversi fan hanno chiesto ulteriori spiegazioni ad Allison sui suoi profili social, mentre altri semplicemente le hanno scritto per ringraziarla e dire addio al personaggio di Ola, uno dei più amati della serie creata da Laurie Nunn. Al momento non sono noti altri progetti tv o cinematografici che coinvolgono l’attrice.

Di cosa parla Sex Education

Sex Education, uscita per la prima volta su Netflix nel 2019, è una serie britannica. Ambientata in una cittadina del Regno Unito, la trama racconta le vicende personali di un gruppo di adolescenti che frequentano il locale liceo Moordale e tocca tematiche come amicizia, amore, primi approcci al sesso, scoperta di se stessi, identità e orientamento sessuale. Il tono è in generale leggero e spesso umoristico, pur nel rispetto della serietà dei temi affrontati.