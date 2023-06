Shaq, la docuserie dedicata alla leggenda del basket

Shaq ha avuto molti nomi. Quando è nato, nel 1972 a Newark, era Shaquille Rashaun O’Neal. Quando ha iniziato a brillare come cestista sul campo da basket, invece, è diventato Big Diesel, Big Aristotle, Last Center Left o anche Most Dominant Ever. O, più semplicemente, Shaq. Proprio questo soprannome è diventato il titolo della nuova docuserie in quattro episodi che racconta la storia dell’iconica leggenda del basket, il “big man” per eccellenza che ha indossato la maglia dei Los Angeles Lakers e dei Miami Heat. La docuserie esce oggi, 11 giugno, su Sky e in streaming su NOW e resta disponibile on demand.

Abbonati a Now per vedere Shaq

La docuserie su Shaq

Shaq, la docuserie HBO diretta dal regista Robert Alexander, si propone di ripercorrere «con uno sguardo onesto e reale» la carriera e la vita fuori dal campo di uno dei giocatori più famosi e forti dell’NBA, già inserito nell’Hall of Fame e vincitore di un premio MVP dell’anno, di quattro anelli NBA e di un oro olimpico. O’Neal si è ritirato dal gioco nel 2011 e da quel momento ha avviato una carriera commerciale e televisiva, anche come opinionista sportivo.

Nella docuserie le tappe della storia di Shaq vengono ricostruite e raccontate attraverso diverse interviste: vengono interpellati, ad esempio, vari membri della famiglia O’Neal e alcuni dei nomi più idolatrati dell’NBA, come Penny Hardaway, Dwyane Wade, Dennis Scott, Brian Shaw, Derek Fisher, Rick Fox, Phil Jackson, Pat Riley e Jerry West.

A rievocare la sua ascesa verso la fama è poi, ovviamente, Shaquille O’Neal stesso: le interviste con lui fanno luce sulla sua inimitabile personalità, sulle sue origini (iniziate con una rigida educazione in una famiglia militare) e sui momenti più significativi della sua carriera sportiva, come la creazione di una nuova dinastia con i Los Angeles Lakers dello storico three-peat. Prima del ritiro, e dopo l’allontanamento dai Lakers, Shaq ha conquistato l’ultimo titolo a Miami.

La docuserie su Shaq in streaming

Realizzata dalla Film 45 Production in collaborazione con Jersey Legends e Hardware Studios, Shaq arriva in esclusiva su Sky Documentaries e in simulcast su Sky Sport NBA oggi, 11 giugno alle 19.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

Cosa vedere se ti piace il basket

Su NOW ci sono anche altri titoli interessanti perfetti per gli appassionati di basket. Ad esempio L’incoronazione del re, uno speciale del 2023, che dura mezz’ora, dedicato a uno dei traguardi tagliati da LeBron James: diventare il miglior realizzatore della storia NBA.

Il regno di LeBron è invece dedicato alle azioni più spettacolari di questo giocatore, dall’esordio fino all’apice della carriera. Steph – La prima volta, altrimenti, è un esclusivo dietro le quinte (uscito nel 2021) della prima partita di Steph, miglior tiratore da tre punti della storia NBA. Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers è invece una serie tv: prodotta da Adam McKay, racconta il decennio d’oro dei Los Angeles Lakers. Nella serie ci sono John C. Reilly e Quincy Isaiah.

