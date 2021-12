Sic: il documentario su Marco Simoncelli

A 10 anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, conosciuto da amici e fan come "Sic", arriva il documentario prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe, che racconta la storia del pilota motociclistico, campione del mondo della classe 250 nel 2008, scomparso prematuramente il 23 ottobre 2011, a soli 24 anni durante il Gran Premio della Malesia.

Il documentario si intitola, semplicemente, Sic ed è diretto da Alice Filippi. È un film capace di offrire un ritratto emozionante del pilota, mostrando al pubblico il coraggio e la determinazione che lo hanno accompagnato fin da bambino. Il documentario racconta in particolare la stagione 2008, un mondiale particolarmente desiderato e sofferto dal Campione, che è uscito vincitore. Nel documentario non mancheranno importanti testimonianze di chi lo ha sempre amato e sostenuto, da Mattia Pasini a Carlo Pernat, Paolo Beltramo e tanti altri. Sarà un momento unico per celebrare l’esistenza di un grande campione. Ecco i dettagli e dove vederlo.

Di cosa parla Sic, il documentario di Marco Simoncelli

Sic è una storia intima ed emozionante, che ha come protagonista Marco Simoncelli e permette di ricordarlo con le sue mille sfaccettature. Descrive, in particolare, la sua passione, quella per il motociclismo, coltivata fin da bambino.

Il film si sofferma sulla descrizione del Mondiale 2008 in cui Simoncelli si aggiudica il titolo di Campione del Mondo per la classe 250 cc. Ma narra anche la vita di un bambino prima e un ragazzo poi, sempre sorridente e pronto a divertirsi, con le foto di Valentino Rossi conservate nel diario e con un sogno che ha inseguito per tutta la vita.

Sono tante le testimonianze che arricchiscono il documentario: a iniziare dal padre Paolo Simoncelli, alla fidanzata storica Kate Fretti, ma anche il suo idolo e amico Valentino Rossi. Non mancano i racconti del suo amico d’infanzia, il pilota Mattia Pasini del suo manager Carlo Pernat, ma anche il suo amico Paolo Beltramo, il suo avversario Alvaro Bautista, il preparatore atletico Carlo Casabianca, ma anche il Dottor Claudio Costa, Aldo Drudi, Aligi Deganello, Sanzio “Malabrocca" Raffaelli, Giampiero Sacchi, tutti i membri della sua squadra e gli amici di sempre.

Il tutto sarà accompagnato dalle telecronache di Guido Meda, il narratore della MotoGP per eccellenza, chiamato l’Omero delle due ruote. Ogni testimonianza permette di costruire un ritratto ironico, emozionante e affascinante del Campione.

Dove guardare Sic

Sic sarà distribuito da Nexo Digital e sarà disponibile al cinema il 28 e 29 dicembre.

Il documentario è diretto da Alice Filippi e scritto da Vanessa Picciarelli e Francesco Scarrone. È prodotto da Gabriele Immirzi e Ettore Paternò per Fremantle, Roberta Trovato per Mowe e Roberto Pisoni per Sky ed è stato creato grazie al contributo della Regione Emilia Romagna e Emilia-Romagna Film Commission.