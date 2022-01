Simeone: quando esce la docu-serie Amazon Exclusive

Sarà presto disponibile su Prime Video la docu-serie Simeone – Vivere partita dopo partita, dedicata alla carriera da calciatore e allenatore di Diego Pablo Simeone. La produzione TBS e Wakai Sports, in collaborazione con Atleti Studios, ha come executive producer David Quintana e Toni Muñoz.

La serie, che esce in esclusiva per Prime Video, è composta da sei episodi da 40 minuti ciascuno che ripercorrono i trent’anni di carriera di Diego Pablo Simeone, che ha saputo creare una modalità di intendere il calcio unica e riconoscibile a livello mondiale. Simeone è soprannominato “El Cholo” e il “Cholismo” rappresenta una filosofia e una strategia di gioco, un insieme di valori e strumenti che lo sportivo stesso ha raccolto nel corso della sua carriera basandosi su osservazione, duro lavoro e superamento delle difficoltà: tutti elementi appresi dalle vittorie e, soprattutto, dalle sconfitte.

Simeone: di cosa parla la serie Amazon Exclusive

La docu-serie di prossima uscita è stata realizzata seguendo Diego Pablo Simeone durante la stagione 2020-21. L’obiettivo è svelare al pubblico il segreto del successo che ha permesso all’atleta argentino di passare alla storia del calcio.

Negli episodi sono presenti anche diverse testimonianze che ruotano attorno alla figura di Simeone, tra cui quelle di Cristiano Ronaldo, David Beckham, Leo Messi, José Mourinho, Pep Guardiola, Sergio Ramos, Luis Suárez, Koke e Fernando Torres.

Calciatore e allenatore: la carriera di Simeone

Diego Pablo Simeone è nato a Buenos Aires nel 1970. Da calciatore ha vinto numerose coppe, tra cui una Coppa UEFA e una Supercoppa UEFA (rispettivamente nel 1998 e 1999).

Dal 1988 al 2002 ha fatto parte della nazionale argentina disputando 3 Campionati del mondo e 4 Coppe America, e vincendo le edizioni del ’91 e ’92. Ha anche ottenuto la medaglia di argento alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996.

La sua carriera di allenatore inizia in Argentina nel 2006 con il Racing Club e prosegue ancora oggi con l’Atlético Madrid. Il lavoro di Simeone con il team spagnolo è iniziato nel 2011 e, stando all’ultimo contratto, dovrebbe proseguire fino al 2024. Quello con Simeone a oggi è uno dei periodi di maggior successo della società di Madrid, con un totale di otto titoli vinti.

Quando e dove vedere Simeone

Simeone – Vivere partita dopo partita debutta in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il 26 gennaio 2022. Da questa data in poi sarà visibile in qualunque momento a tutti gli abbonati alla piattaforma.

Gli unici Paesi in cui non saranno distribuiti i sei episodi sono India, Giappone e Cina.

