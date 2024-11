Come vedere in streaming gratis e in TV Sinner - Fritz, ATP Finals

Alle 18:00 Sinner affronta Fritz nella finale delle ATP Finals 2024. Ecco come seguire il match in streaming e in TV.

Fonte foto: JOHN G MABANGLO/ANSA

Tutti si aspettavano una finale tra Sinner e Alcaraz o tra Sinner e Zverev, ma alla fine l’ha spuntata Fritz, già finalista quest’anno allo US Open. Un grande obiettivo raggiunto per il tennista statunitense che se la vedrà in finale contro il nostro Jannik Sinner, protagonista finora di un torneo praticamente perfetto. Per l’italiano quattro incontri e quattro vittorie per 2-0, l’ultima in semifinale contro Ruud in poco più di un’ora con un 6-1 6-2 che fa capire la differenza che c’è stata nel match. Sinner arriva a questo incontro da naturale favorito e non potrebbe essere altrimenti. Quest’anno ha raggiunto quasi le 70 vittorie e le sconfitte si contano sulle dita di una mano. La vittoria delle ATP Finals sarebbe il coronamento di una stagione giocata su livelli elevatissimi, da vero numero uno al mondo.

La finale delle ATP Finales 2024 di Torino può essere vista sia sui canali di Sky e NowTV, sia in chiaro su Rai 2. La TV di Stato sta tornando a trasmettere il grande tennis in chiaro, grazie soprattutto alle imprese di Sinner. Se, però, oltre al tennis siete appassionati di tanti altri sport, potete abbonarvi al PassSport di NowTV. Da oggi trovi l’abbonamento mensile in promo con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 14,99 euro invece di 24,99 euro. Oltre al grande tennis e alla Coppa Davis che comincia la prossima settimana (l’Italia sarà chiamata a difendere il titolo ottenuto lo scorso anno), avete accesso a un numero di contenuti praticamente infinito: tre partite di Serie A per ogni giornata, la Champions League, l’Europa League, la Conference League, la Formula 1, la MotoGP (oggi si corre l’ultima gara a Barcellona), la NBA, l’Eurolega e tantissimo altro.

A che ora gioca Sinner- Fritz

Appuntamento pre-cena per la finale della ATP Finals 2024 di Torino tra Sinner e Fritz. L’inizio è previsto per le ore 18:00, ma il collegamento televisivo comincerà almeno una mezz’ora prima. N

Come vedere in TV Sinner – Fritz

Le possibilità per vedere la finale delle ATP Finals 2024 in TV sono tantissime. Gli abbonati al pacchetto Sport di Sky o al PassSport di Now TV possono seguire la partita sui canali sportivi della piattaforma di Sky. Oltre al match, ci sarà anche un ampio pre-partita con i talent della piattaforma satellitare. Appuntamento per le 17:30.

Anche la Rai trasmetterà l’incontro in diretta su Rai 2. Le vittorie di Sinner e della Coppa Davis dello scorso anno hanno riacceso l’interesse da parte del pubblico italiano e i match sono sempre più seguiti in TV, stabilendo anche nuovi record di telespettatori per questo sport. Appuntamento poco prima delle 18:00 per la diretta del match tra Sinner e Fritz.

Come vedere in streaming gratis Sinner – Fritz

Se non potete essere in casa non dovete preoccuparvi: potete seguire l’incontro tra Sinner e Fritz anche in streaming dal PC o sul vostro smartphone. Le opzioni sono tante. Se siete abbonati a Sky basta scaricare l’app di SkyGo sul vostro dispositivo e fare l’accesso con le credenziali del vostro account. Procedura simile se siete abbonati al PassSport di NowTV: scaricando l’omonima app sullo smartphone o sul tablet potete seguire la finale delle ATP Finals anche se siete fuori casa. Se non siete ancora abbonati a nessun servizio, potete sfruttare la promo disponibile oggi per il PassSport di NowTV: sconto del 40% per l’abbonamento mensile.

Anche la RAI offre la possibilità di vedere Sinner-Fritz in streaming gratis. Bisogna scaricare l’app di RaiPlay sul proprio dispositivo ed effettuare l’accesso con l’account creato sulla piattaforma (gratuito). Una volta completata questa procedura, potete guardare l’incontro direttamente sullo smartphone.