Sitting in Bars with Cake: di cosa parla

Prima semplici racconti online, poi un romanzo, presto un film: è questa la parabola di Sitting in Bars with Cake. Dietro questo nome si celano infatti un blog e un libro (uscito nel 2015) in cui Audrey Shulman ha raccontato una curiosa parte della sua vita: un anno trascorso cucinando torte e girando vari bar per offrirne una fetta a uomini sconosciuti, nella speranza di trovare un fidanzato. La storia diventa ora un film per Prime Video, scritto sempre da Audrey Shulman e diretto da Trish Sie.

Sitting in Bars with Cake: la trama

Il film Sitting in Bars with Cake (ma non è detto che sarà questo il titolo con cui il film verrà presentato in Italia) mantiene il legame con la vera storia da cui è tratto: la protagonista è infatti una donna pacata, timida e parecchio sfortunata in amore che, per il compleanno della sua migliore amica, cucina una torta e la porta al bar per festeggiare. Sorprendentemente, il dolce riscuote grande successo soprattutto tra gli avventori di sesso maschile del locale.

Convinta dall’amica a proseguire su questa strada metaforicamente lastricata di zucchero e farina, la protagonista decide di impegnarsi a cuocere torte per portarle nei bar con l’obiettivo di conoscere nuovi uomini e trovare il vero amore. La donna porta avanti questa "missione" per un anno: tentare non nuoce, in fondo, soprattutto in una città grande e dispersiva come Los Angeles, in cui conoscere nuove persone interessanti non è scontato. Il risultato è un racconto esilarante, agrodolce e commovente di amore e amicizia, che riserva molte sorprese.

Chi recita in Sitting in Bars with Cake

La produzione di Sitting in Bars with Cake inizia proprio in queste settimane a Los Angeles e Prime Video ha già reso noti i volti più famosi del cast. Tra gli interpreti ci sono ad esempio Yara Shahid, Odessa A’zion (già vista in Hellraiser), Bette Midler (Hocus Pocus), Maia Mitchell (Good Trouble) e Ron Livingston, attore statunitense che ha recitato in passato anche in Swingers, Sex and the City e Il ladro di orchidee.

Completano il cast Martha Kelly (che ha recitato anche in Euphoria), Aaron Dominguez (Only Murders in the Building), Rish Shah (Ms. Marvel), Adina Porter (American Horror Story: Cult), Navid Negahban (The Old Man), Simone Recasner (The Big Leap), Will Ropp (The Fallout) e Charlie Morgan Patton (Jesus Revolution).

Il film è prodotto da Resonate Entertainment di Susan Cartsonis, Brent Emery e Suzanne Farwell e da All Night Diner di Nick Moceri. Shahidi e Teri Simpson sono produttori esecutivi, mentre Clèment Bauer è co-produttore.

Quando esce Sitting in Bars with Cake

La data di uscita del film Sitting in Bars with Cake su Prime Video non è ancora stata annunciata. Tenendo conto che la produzione è appena iniziata, però, presumibilmente il debutto avverrà nel corso del 2023 o all’inizio del 2024.

