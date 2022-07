Skagen Jorn Gen 6 ufficiale: è uno smartwatch che non sembra smart

Skagen, marchio del gruppo Fossil, ha appena presentato un nuovo modello di smartwatch "ibrido": si chiama Jorn Gen 6 e, a guardarlo, non sembra altro che un normalissimo orologio meccanico. Anche un bell’orologio, a dir la verità, ma di sicuro non sembra smart. Eppure, come tutti gli ibridi, lo è.

Tra le funzioni smart, ad esempio, c’è l’integrazione con Amazon Alexa, il sensore per la SpO2 e uno schermo monocromatico sotto le lancette. Skagen Jorn Gen 6, infatti, è uno smartwatch ibrido e ciò vuol dire che è sia analogico che digitale, allo stesso tempo: ci sono le lancette e un meccanismo che tiene il tempo dentro la cassa, ma c’è anche un display che mostra delle informazioni e dei chip che permettono di connettere l’orologio allo smartphone e di gestire diverse funzioni tipiche degli smartwatch. Se volete comprare un orologio smart, ma non volete rinunciare al design classico, quindi, l’ibrido è una soluzione che può fare per voi. Se vi piace anche il design scandinavo, allora Skagen Jorn Gen 6 è lo smartwatch ibrido ideale per voi.

Skagen Jorn Gen 6: caratteristiche tecniche

Skagen Jorn Gen 6 è un bell’orologio: ha un design pulitissimo, forse fin troppo serio, con quadrante tondo da 42 o 38 millimetri dotato di 3 pulsanti fisici, e cinturino in maglia metallica, pelle o silicone da 18 millimetri (da 22 millimetri in opzione).

Dallo schermo digitale sotto le lancette è possibile controllare le notifiche del telefono, leggere i messaggi, controllare il tempo e le statistiche sul sonno e la salute, compreso il contapassi. Poi c’è il collegamento ad Amazon Alexa, con la quale possiamo dialogare attraverso il microfono per chiederle di impostare timer, promemoria o aggiungere qualcosa ad una lista.

Il display è di tipo e-ink, quindi monocromatico, con risoluzione di 240240 pixel e dimensioni di 1,1 pollici. L’orologio è impermeabile fino a 30 metri di profondità. La durata dichiarata della batteria è di due settimane.

Skagen Jorn Gen 6: quanto costa

Il prezzo ufficiale di Skagen Jorn Gen 6 è di 215 euro, per entrambe le misure ma con cinturino da 18 millimetri. Il cinturino da 22 millimetri in pelle costa 35 euro in più, quello in metallo 50 euro.