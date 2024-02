Sky Mobile è il nuovo operatore telefonico virtuale italiano: come funziona

Fonte foto: Sky

Sky Italia annuncia il lancio di Sky Mobile, un nuovo operatore telefonico virtuale di tipo Full MVNO (Full Mobile Virtual Network Operator) che sarà “Powered by Fastweb“, che a sua volta è un operatore “semi-virtuale“. L’accordo permette a Sky di diventare un fornitore di connessione a Internet sia fissa (Sky WiFi) che mobile (Sky Mobile) e rafforza la collaborazione con Fastweb.

I dettagli tecnici ed economici dell’offerta non sono stati ancora rivelati, ma la data di lancio del servizio sì: la rete Sky Mobile verrà accesa il 29 febbraio 2024.

Sky Mobile: cosa ne sappiamo

Molto genericamente, al momento Sky comunica che Sky Mobile sarà proposto in 3 offerte diverse, tutte con minuti illimitati ma differenti tra loro per la quantità di Giga di traffico Internet. Saranno sempre inclusi i servizi di ascolto della segreteria telefonica, il “Ti ho chiamato” e il controllo del credito residuo.

Il contratto verrà stipulato direttamente con Fastweb, che è partner tecnologico di questa nuova iniziativa di Sky. Tecnicamente, infatti, la rete telefonica di appoggio è quella di Fastweb che, a sua volta, per il 5G si appoggia a Windtre e per le reti precedenti si appoggia a TIM. Sky afferma che il 5G sarà incluso nel prezzo di tutte le offerte e si attiverà automaticamente, se il telefono sarà compatibile.

Secondo le indiscrezioni raccolte da MondoMobileWeb, le tre offerte si chiameranno Sky Mobile, Sky Mobile Full e Sky Mobile Maxi, cioè allo stesso modo delle equivalenti offerte mobile di Fastweb che sono in scadenza il 28 febbraio (proprio un giorno prima del lancio di Sky Mobile).

Nel comunicato stampa di lancio di Sky Mobile, tra l’altro, Sky lascia intendere che ci saranno offerte dedicate a chi è già cliente Sky o Sky WiFi.

La rete Windtre-Fastweb

L’ipotesi più credibile, al momento, è che Sky Mobile sarà una sorta di “rebranding” di Fastweb Mobile, che venderà SIM Fastweb con il proprio nome commerciale e con offerte dedicate ai clienti Sky. E’ assolutamente credibile, ad esempio, che Sky vorrà offrire un “mega pacchetto” tutto incluso con Internet fisso, mobile e i contenuti della Pay TV.

Di fatto, però, la rete sottostante sarà quella di Fastweb che, al momento, sta costruendo insieme a Windtre una infrastruttura 5G molto capillare e performante. Le due aziende, infatti, prevedono di coprire il 90% della popolazione italiana entro il 2025 con rete 5G.

In virtù di queste scelte tecniche e degli accordi commerciali tra Sky e Fastweb, infine, qualora Fastweb dovesse decidere di cambiare rete di appoggio per il 4G e le tecnologie precedenti non ci dovrebbero essere problemi neanche per i clienti Sky Mobile, per i quali il tutto dovrebbe risultare assolutamente trasparente, tanto quanto lo sarebbe per i clienti Fastweb.