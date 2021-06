Sky presenta 4 nuovi canali dedicati anche alle serie tv

L’offerta di Sky si amplia a partire dal prossimo 1° luglio con 4 nuovi canali interamente dedicati alle serie TV, che saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky GO. Si tratta di Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature.

Il numero dei canali offerti da Sky sale così a sette, ampliando il proprio catalogo di contenuti con una programmazione che comprende centinaia di titoli ogni anno e circa 3000 ore di programmazione al mese. Tra gli show più attesi ci sono la stagione finale di Gomorra 5, Ridatemi mia moglie con il ritorno di Fabio De Luigi in televisione, la serie A casa tutti bene di Gabriele Muccino e il thriller Diavoli che vedrà protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Non mancheranno documentari, tra cui il ritorno di Pif con Il Testimone. Ecco le novità in arrivo.

Sky Serie: il canale dedicato alle serie TV

Un canale interamente dedicato alle serie TV arriverà al numero 112 dal 1° luglio. Sky Serie offre un catalogo con ampia varietà di generi, dai drama alle saghe familiari, e non mancheranno i nuovi titoli della produzione Sky Original.

Nel palinsesto ritroviamo la dark comedy L’assistente di volo – The Flight Attendant, con protagonista Kaley Cuoco di The Big Bang Theory. In arrivo anche la miniserie I Luminari – Il destino nelle stelle con Eva Green e il medical drama Transplant. Non mancheranno poi titoli evergreen come Sex & The City e E.R. – Medici in prima linea.

Sky Investigation: spazio per il genere crime

Sul canale 114 dal 1° luglio arriva Sky Investigation, interamente dedicato al genere crime con film e serie TV che spaziano dalle detective stories al poliziesco scientifico, insieme ai procedural drama. Tra i titoli troviamo il poliziesco scientifico Coroner con Serinda Swan, il crime drama con tinte action Il Giustiziere con Éric Cantona e The Equalizer, il remake della serie anni Ottanta ispirato al film con Denzel Washington e che avrà per protagonista Queen Latifah.

Sky Documentaries: tante nuove storie

A Sky Documentaries saranno dedicati dal 1° luglio i canali 122 e 402, che ospiteranno documentari di approfondimento e d’inchiesta, dalla musica alle biografie più interessanti. Nel catalogo spicca Il Testimone di Pif, ma anche la miniserie Allen vs Farrow che parla delle accuse rivolte al regista, o il ritratto di personaggi famosi: dall’ex segretario di stato Hillary Clinton al campione d i golf Tiger Woods.

Sky nature: una finestra sulla natura

Sky Nature sarà disponibile dal 1° luglio sui canali 124 e 404 con programmi dedicati all’esplorazione della bellezza del mondo naturale e soprattutto all’ambiente. Gli utenti troveranno il meglio dei documentari internazionali e dei reportage sull’ambiente. Tra i titoli, la docu-serie Greta Thunberg – Un anno per salvare il mondo, sulla vita della giovane attivista tra il 2019 e il 2020.