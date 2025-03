Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

È ufficiale, dopo 22 anni Skype chiude i battenti. Con un breve video Microsoft ha spiegato agli utenti come passare a Teams senza perdere i propri dati personali

Dopo l’indiscrezione trapelata in rete nei giorni scorsi, Microsoft ha confermato ufficialmente l’addio a Skype. La celebre piattaforma per le videochiamate, dopo 22 anni di onorato servizio, si prepara ad andare in pensione e sarà ufficialmente dismessa il 5 maggio 2025.

La strategia del colosso di Redmond, dunque, è quella di far spostare gli utenti su Teams; un passaggio di consegne non certo inatteso, visti anche i grandi investimenti da parte di Microsoft che, addirittura, ha deciso di inserire questa nuova piattaforma tra le applicazioni preinstallate all’interno di Windows 11.

La chiusura di Skype

Skype ha fatto il suo debutto nell’agosto 2003, diventando rapidamente uno dei software più apprezzati dagli utenti, grazie anche alla possibilità di effettuare chiamate VoIP e di telefonare a numeri fissi e mobili in tutto il mondo a tariffe vantaggiose. A questo, si aggiunge anche la piattaforma di messaggistica che, sul modello di Windows Live Messenger consentiva alle persone di chattare con i propri contatti senza troppe difficoltà.

Il punto di forza della piattaforma originaria era un’interfaccia minimal e una grande semplicità d’uso, due caratteristiche che, tuttavia, nel tempo sono venute meno. Con l’aggiunta di numerose funzioni, di cui alcune davvero poco utilizzate, Microsoft ha finito per appesantire troppo Skype, con gli utenti che hanno preferito riversarsi su soluzioni alternative come WhatsApp e Zoom, tanto per citare quelle più conosciute.

Questa situazione che, insieme alla nascita di Teams, ha portato Microsoft alla decisione di chiudere Skype che, nonostante i recenti aggiornamenti poco apprezzati dagli utenti, rimane comunque un pezzo di storia della comunicazione digitale che per due decenni ha accompagnato le persone nelle loro attività quotidiane e l’ha fatto in periodo di transizione per il mondo della comunicazione.

Come passare da Skype a Teams

In una nota ufficiale, Microsoft si è detta consapevole del fatto che per molti questo cambiamento potrà sembrare impegnativo, impegnandosi in prima persona nell’accompagnare gli utenti in questa transizione alla scoperta di Teams e di tutte le novità all’interno di questa piattaforma.

Per facilitare la transizione da Skype a Teams, infatti, gli utenti potranno passare alla versione gratuita della nuova piattaforma senza dover modificare le proprie credenziali. Oltre a questo, sarà anche possibile esportare l’archivio dei dati (compresi chat, contatti e cronologia delle chiamate) così da garantire un passaggio più fluido possibile e senza il rischio di perdere informazioni preziose.

In un breve video dimostrativo condiviso da Microsoft è possibile vedere la procedura per passare a Teams senza perdere i propri dati personali. Nelle prossime settimane, infatti, aprendo Skype gli utenti si troveranno davanti un banner che li invita a spostarsi sulla nuova piattaforma.

Per farlo basta cliccare su Inizia e attendere che l’applicazione completi lo spostamento di tutto il contenuto del vecchio account. Fatto questo è possibile iniziare a utilizzate Teams in totale tranquillità e soprattutto senza perdere il contenuto dell’account Skype.