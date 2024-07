Fonte foto: Max kegfire / Shutterstock.com

Gli scarsi risultati commerciali dell’Apple Vision Pro non influenzano i piani di Samsung. La casa coreana, come ufficializzato a margine dell’evento Galaxy Unpacked, ha iniziato lo sviluppo di un nuovo visore XR che dovrebbe arrivare sul mercato in tempi rapidi, grazie alla partnership con Google, per lo sviluppo del software, e con Qualcomm, che fornirà il chip.

Come sarà il nuovo visore XR di Samsung

Le informazioni sul comparto tecnico del nuovo visore XR di Samsung sono minime. Il nuovo modello dovrebbe utilizzare, come anticipato da alcune indiscrezioni, il chip Snapdragon XR Gen 2+ che Qualcomm ha annunciato a inizio 2024. In occasione della presentazione ufficiale, Qualcomm aveva anticipato che, in futuro, il nuovo chip sarebbe stato utilizzato proprio da Samsung e da Google per la realizzazione di visori XR senza, però, fornire ulteriori dettagli.

Il dispositivo, inoltre, potrebbe utilizzare dei display Micro OLED da 3.500 ppi, realizzati da eMagin, azienda controllata dalla fine dello scorso anno da Samsung Display, e dovrebbe essere in grado di integrarsi con gli smartphone Galaxy e, probabilmente, anche i tablet e i notebook Windows realizzati dalla casa coreana. Il nuovo modello di Samsung integrerà una versione inedita di Android realizzata da Google proprio per l’utilizzo su visori e altri dispositivi pensati per sfruttare la realtà virtuale.

Il posizionamento commerciale del nuovo visore è ancora tutto da verificare: le basse vendite dell’Apple Vision Pro sono legate (anche) a un prezzo molto alto. Samsung, per sostenere la diffusione del suo dispositivo, potrebbe, quindi, fissare un prezzo più accessibile. Sulla questione, per il momento, non sono ancora disponibili dettagli precisi.

Quando arriva il nuovo visore XR di Samsung

Il nuovo visore di Samsung è in sviluppo già da tempo ed è quasi pronto per il debutto. La conferma è arrivata direttamente da Samsung, a margine dell’evento Galaxy Unpacked. La casa coreana dovrebbe svelare il prodotto entro la fine del 2024.

Le vendite potrebbero partire nelle settimane successive, con una distribuzione limitata ad alcuni mercati selezionati, per gestire meglio il lancio concentrando le risorse sui mercati dove ci sono maggiori possibilità di successo. Il rivale di Apple Vision Pro realizzato da Samsung potrebbe arrivare in Italia soltanto nella prima metà del 2025.

A questo punto, quindi, è probabile un nuovo evento Unpacked per il mese di novembre (settimana più, settimana meno) che potrebbe vedere il visore XR tra i protagonisti. Il modello sarà affiancato da diversi altri modelli dell’ecosistema Galaxy. In arrivo, infatti, ci sono i nuovi Galaxy Tab S10 oltre allo smartphone Galaxy S24 FE. Samsung potrebbe sfruttare il nuovo evento Unpacked anche per svelare nuovi modelli Galaxy Book.