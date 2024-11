L Google Glass stanno per tornare, ma li farà Samsung

Fonte foto: Peppinuzzo / Shutterstock.com

Samsung sta lavorando ai suoi primi occhiali smart. La notizia non è ancora ufficiale ma è stata riportata dal leaker @Jukanlosreve su X, che ha citato le informazioni provenienti da Wellsen XR, azienda cinese specializzata in ricerca e consulenza per il settore della realtà virtuale.

Il nuovo progetto di Samsung andrà ad arricchire l’ecosistema Galaxy proponendo un prodotto simile ai Google Glass o ai più recenti RayBan Meta. Per realizzare i suoi occhiali smart, Samsung sta lavorando con Qualcomm, che fornirà il chip, e la stessa Google, per quanto riguarda il software, che andrà a integrare anche l’AI con Gemini.

Occhiali smart Samsung: come saranno

Le informazioni sui nuovi occhiali smart di Samsung sono ancora poche. Il punto di partenza del dispositivo che proverà a raccogliere l’eredità dei Google Glass sarà il chip Qualcomm AR1, svelato lo scorso anno da Qualcomm e specifico per questo tipo di prodotti.

Il comparto software sarà sviluppato insieme a Google e con l’integrazione di Gemini e dell’ecosistema Google Workspace. In questo modo, Samsung proverà a rendere i suoi occhiali smart un vero e proprio assistente personale, da impiegare durante l’attività lavorativa.

Secondo le prime informazioni, il nuovo prodotto di Samsung dovrebbe integrare anche una fotocamera (con sensore Sony IMX681 da 12 Megapixel), per scattare foto e video ma anche per poter scansionare codici QR. Possibile anche la presenza di un sistema in grado di riconoscere i movimenti delle mani dell’utente, in modo da attivare gesture per l’utilizzo di determinate funzioni.

Gli occhiali smart di Samsung dovrebbero presentare caratteristiche simili ai Ray Ban Meta per quanto riguarda la batteria (con un’unità da 155 mAh) e per il peso (pari a circa 50 grammi). Sul design, per il momento, non ci sono ancora informazioni.

Occhiali smart Samsung: quando arrivano

Secondo le prime indiscrezioni, Samsung dovrebbe lanciare i nuovi occhiali smart nel corso del terzo trimestre del 2025 con l’obiettivo di produrre circa 500.000 unità, da distribuire in mercati selezionati. Il prezzo è ancora tutto da valutare. I “nuovi Google Glass” di Samsung non saranno economici ma costeranno molto meno dell’Apple Vision Pro che, anche per via di un prezzo elevato, ha registrato vendite ben inferiori alle attese.

Come già fatto per il Galaxy Ring, svelato in anticipo di diversi mesi rispetto al lancio, Samsung potrebbe mostrare in anteprima i suoi occhiali smart a inizio 2025, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked che porterà al debutto i nuovi Galaxy S25. Di certo, maggiori dettagli sul nuovo progetto di Samsung arriveranno nelle prossime settimane.