Le Smart TV di Amazon debuttano in USA: 4K e Alexa ad un prezzo per tutti

Sono due le grandi novità di Amazon annunciate nelle scorse ore: la prima è Fire TV Stick 4K Max, già disponibile anche in Italia, la seconda è l’arrivo delle prime Smart TV 100% Amazon sul mercato americano. Due le linee di televisori annunciate: Fire TV Omni e Fire TV 4: la prima è disponibile con diagonali fino a 75 pollici, la seconda si ferma a 55 pollici.

Entrambe hanno schermi 4K, ma la gamma Fire TV Omni è quella con caratteristiche tecniche più avanzate e un prezzo d’attacco più alto. In ogni caso, però, tutti i modelli si caratterizzano da un prezzo molto competitivo, perché per Amazon la Smart TV è uno strumento e non un prodotto: i prodotti veri sono l’ecosistema Alexa e la piattaforma Amazon Prime Video, mentre le TV sono solo lo strumento per diffondere i prodotti nel numero più alto possibile di case. In America, al momento, ma è quasi scontato che vedremo questi televisori smart apparire anche sul mercato italiano. L’Italia, d’altronde, è un mercato importante per Amazon e, soprattutto, per Amazon Prime Video.

Smart TV Amazon: come sono fatte

Entrambe le serie delle nuove Smart TV firmate Amazon sono dotate di pannello LED, per contenere i costi finali per gli acquirenti. Le Amazon Fire TV 4 sono dedicate al telespettatore medio, che non richiede grande qualità video, e sono disponibili nelle dimensioni di 43, 50 e 55 pollici. Le Amazon Fire TV Omni, invece, sono dedicate a chi cerca una esperienza Home Theater di qualità superiore.

Entrambe le serie sono compatibili con l’HDR10 e l’HLG, ma non anche con l’HDR10+ e il Dolby Vision. C’è invece, su entrambe, l’audio Dolby Digital passthrough tramite HDMI 2.0 (eARC 2.1). In entrambe le serie, però, l’impianto audio può contare solo su due piccoli speaker da 8W ciascuno, contro i già pochi 10+10 Watt della media delle Smart TV moderne.

Ma non è l’hardware a farsi notare nelle nuove Smart TV di Amazon, bensì il software. Il sistema operativo Fire TV OS permette infatti una integrazione totale con l’ecosistema Amazon e tramite la TV (grazie al telecomando con microfono di ultima generazione) è possibile comandare tutti gli smart devices compatibili con Alexa presenti in casa.

Se abbiamo installato un sistema di videocamere compatibili, ad esempio, possiamo chiedere ad Alexa di mostrarci sulla TV le riprese delle telecamere. Possiamo inoltre usare tutte le app principali per lo streaming, non solo quella di Amazon Prime Video: per Fire TV OS ci sono infatti le app di Netflix, Disney+, YouTube, Hulu e moltissime altre. Non mancano neanche le app per lo streaming musicale.

Smart TV Amazon: quanto costano

Come già accennato, la serie Amazon Fire TV 4 è quella più economica mentre la Amazon Fire TV Omni è quella leggermente più costosa. Ecco i prezzi in America per ogni modello:

Amazon Fire TV 4 – 43" – 369,99 dollari

Amazon Fire TV 4 – 50" – 469,99 dollari

Amazon Fire TV 4 – 55" – 519,99 dollari

Amazon Fire TV Omni – 43" – 409,99 dollari

Amazon Fire TV Omni – 50" – 509,99 dollari

Amazon Fire TV Omni – 55" – 559,99 dollari

Amazon Fire TV Omni – 65" – 829,99 dollari

Amazon Fire TV Omni – 75" – 1.099,99 dollari

In Italia non nessuno di questi modelli è ancora disponibile, mentre è già possibile preordinare la nuova chiavetta Amazon Fire TV Stick 4K Max.

Amazon Fire TV Stick 4K Max – Chiavetta TV con televcomando vocale Alexa e connessione Wi-Fi 6 – Versione 2021