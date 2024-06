Hisense, lo smart TV al minimo storico: sconto mai visto prima

Fonte foto: Hisense

Gli europei sono cominciati da oramai un paio di giorni, ma su Amazon continuano a esserci ottime offerte per quanto riguarda gli smart TV. Oggi vi proponiamo un modello di ultima generazione disponibile con uno sconto mai visto prima. Stiamo parlando del televisore Hisense (sponsor ufficiale degli europei) da 55 pollici con schermo 4K a Mini-LED che assicura una qualità delle immagini elevatissima. Un TV che ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere: ottimo display, processore potente e una qualità delle immagini superiore. Non manca il sistema operativo VIDAA U6 che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, in modo che tu possa scegliere sempre cosa vedere.

Come accennato, lo smart TV Hisense oggi è disponibile in offerta speciale. Su Amazon lo trovi con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Non finisce qui perché hai anche a disposizione il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Insomma, un’offerta con i fiocchi che non devi farti sfuggire se sei alla ricerca di un televisore con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Smart TV Hisense ULED 55 pollici

Smart TV Hisense 55 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione irripetibile. Da oggi trovi lo smart TV Hisense da 55 pollici con tecnologia Mini-LED in offerta con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo a 499 euro. Si tratta del minimo storico per questo televisore di nuova generazione e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 99,80 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di 24 ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). La puoi provare con tutta calma: per fare il reso hai ben 30 giorni di tempo.

Smart TV Hisense ULED 55 pollici

Smart TV Hisense 55 pollici ULED: le caratteristiche tecniche

Partiamo dallo schermo, con una dimensione di 55 pollici, con una cornice ridotta al minimo, quasi impercettibile, rendendo così le immagini totalmente immersive. La risoluzione è invece 4K (3840×2160). Immagini super naturali, vivide e fluide, con un frame rate praticamente azzerato, grazie alla tecnologia Mini-Led. Bene anche l’audio avvolgente, basato sulla tecnologia audio Dolby Atmos 40 W.

Troverai già pre-installate le principali app per collegarti alle piattaforme di streaming più utilizzate, come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ e tutte le altre. Raggiungibili peraltro comodamente tramite telecomando, essendovi presenti i relativi tasti. Puoi anche comandarla a voce, mediante l’assistente vocale Alexa integrato. Infine, il televisore Hisense in offerta è ideale anche per giocare, grazie alla porta HDMI 2.0 per collegare le tue console di ultima generazione ed esaltarne tutte le potenzialità tramite la funzione Game Mode Plus, che modifica appositamente la risoluzione delle immagini.

Smart TV Hisense ULED 55 pollici