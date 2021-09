Ecco perché questa Smart TV 55 pollici è un successo

Da quando, circa 15 anni fa, Hisense ha iniziato a vendere TV in Europa con il proprio marchio (prima le produceva per altri brand famosi) ha praticamente “rotto il mercato“: i numeri sono diventati nel giro di pochissimo veramente importanti, Hisense è diventato un protagonista del settore. Tutto questo soprattutto per un motivo: un rapporto prezzo/caratteristiche senza pari. Oggi, con il mercato delle Smart TV che è letteralmente esploso, Hisense domina la fascia bassa con un modello: Hisense 55AE7000F, Smart TV LED 4K da 55 pollici.

Tutte le TV Hisense sono continuo oggetto di sconti e di offerte a rotazione sui vari modelli, sia su Amazon e sugli altri e-commerce che nelle catene della grande distribuzione. Ma Hisense 55AE7000F è sempre lì, in testa alle vendite di Smart TV 55 pollici. Il motivo è semplice: è uno Smart TV economico, alla portata di tutti. Nessuno si aspetta da questa televisione la qualità di uno Smart TV LG, Samsung o Sony, è chiaro, ma tutti sanno che è un modello low cost e che ha una qualità consona al prezzo pagato. Un prezzo, d’altronde, che per quanto basso non impedisce a questo modello di offrire la stragrande maggioranza delle funzioni richieste da un utente base, che cerca una TV grande e facile da usare, di quelle che basta accenderle per vedere tutti i propri programmi preferiti senza dover prima impazzire tra un settaggio e l’altro.

Hisense 55AE7000F: caratteristiche tecniche

La Hisense 55AE7000F è una Smart TV low cost con pannello LED da 55 pollici, dotata di doppio sintonizzatore DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il digitale satellitare (è certificata tivùsat 4K). Si adatta, quindi, a tutti gli impianti ed è pronta a ricevere il nuovo segnale digitale.

Può persino registrare i programmi su una chiavetta USB e digerisce praticamente qualsiasi tipo di file video archiviato su una memoria esterna USB: supporta infatti i codec HEVC H.265, VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, VC1, MVC.

La risoluzione è 4K standard, cioè 3.840×2160 pixel (16:9) e c’è la compatibilità con HDR10, HLG e HDR10+ per migliorare la riproduzione dei colori. Ha tre porte HDMI 2.0 e due USB 2.0. L’audio, come al solito sulle TV moderne, ha una potenza molto bassa: 2 speaker da 8 Watt ciascuno. C’è, però, la compatibilità con DTS Studio Sound, Dolby Audio e DTS.

La parte smart prevede il sistema operativo Vidaa, proprietario di Hisense, compatibile con tutte le app per lo streaming più diffuse come Netflix, Youtube, Prime Video, DAZN e persino con l’assistente vocale Amazon Alexa. Le dimensioni di questa smart TV economica sono di 123x773x22 centimetri, per un peso molto contenuto che si ferma a 12,6 chilogrammi.

Smart TV Hisense 55AE7000F: quanto costa

La Smart TV Hisense 55AE7000F è stata esclusiva Amazon 2020, ma oggi la si trova anche nei negozi fisici. Tuttavia è online che la si compra al prezzo inferiore. Inizialmente disponibile a circa 530 euro, ormai da maggio 2021 è ininterrottamente in vendita al prezzo di 449 euro. Trovare un altro Smart TV 4K da 55 pollici di buona qualità ad un prezzo simile è praticamente impossibile, ecco perché Hisense 55AE7000F è un best buy.

Smart TV Hisense 55AE7000F da 55 pollici – Risoluzione 4K – Sistema operativo Vidaa – Compatibile Amazon Alexa