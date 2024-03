Smart TV: la decisione sui telecomandi

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Nuova riunione del tavolo tecnico dell'AGCOM per decidere sul futuro dei telecomandi delle Smart TV: come sarà l'icona del tasto per accedere al digitale terrestre?

Prosegue l’iter iniziato dall’AGCOM a gennaio per cambiare i telecomandi delle Smart TV in Italia, al fine di risolvere il delicatissimo nodo della “prominence” delle tante tecnologie con le quali oggi è possibile guardare film, sport, serie TV e tutti gli altri contenuti televisivi. Il 20 marzo è in programma la riunione del tavolo tecnico per decidere sull’icona del famoso “tasto di Stato” che dovrà essere presente su tutti i telecomandi a partire da maggio 2025.

Che cos’è la prominence

In parole molto semplici, la prominence è la priorità data ad un canale TV rispetto ad un altro sul telecomando. Per la TV digitale terrestre, il Ministero del Made in Italy assegna un numero LCN (Logical Channel Number) ad ogni canale, determinando la sua posizione sul telecomando.

E’ chiaro che se un’emittente TV ha un LCN compreso tra 1 e 9 è estremamente avvantaggiata, perché il telespettatore può selezionare il canale con la pressione di un solo tasto.

Tuttavia, le moderne Smart TV hanno spesso telecomandi senza tasti numerici, perché il produttore preferisce spingere le piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, che quasi sempre pagano per avere un tasto dedicato sul telecomando di milioni e milioni di televisioni che verranno vendute in tutto il mondo.

In questo modo, però, le scelte fatte dalle autorità italiane non servono assolutamente a nulla: è inutile avere un LCN tra 1 e 9, se poi sul telecomando i tasti non ci sono nemmeno.

La delibera AGCOM 294/23/CONS

Per risolvere alla radice questo problema, l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha emanato la delibera 294/23/CONS. Questa delibera introduce 4 obblighi per i produttori di TV:

Ogni TV deve avere almeno un telecomando con tastierino numerico completo

Premendo un numero sul telecomando si deve sempre accedere al corrispondente canale TV, anche se c’è un’app aperta

Il telecomando deve avere un tasto dedicato per l’accesso diretto alla TV digitale terrestre

Nella Home dell’interfaccia smart della TV, deve essere presente un tasto per l’accesso diretto alla TV digitale terrestre

Il tasto fisico di accesso alla TV digitale terrestre, che da maggio 2025 dovrà essere presente su tutti i telecomandi, dovrà avere sempre la stessa icona, ben riconoscibile, in modo da evitare che risulti poco visibile.

Il tavolo tecnico AGCOM

Domani, 20 marzo 2024, si inizierà a discutere su come dovrà essere questa icona del “tasto di Stato” dei nuovi telecomandi. Quasi certamente, alla fine, questa icona sarà la stessa che verrà usata anche per il tasto nella Home screen dei sistemi operativi. In questo modo lo spettatore saprà cosa premere, quando vorrà andare dritto ai canali TV tradizionali.

Quella di domani sarà la seconda seduta del tavolo tecnico dell’AGCOM, dopo quella che si è svolta l’8 febbraio per impostare i lavori. Il tavolo tecnico ha 90 giorni a disposizione per prendere tutte le decisioni necessarie a dirimere il nodo della prominence, quindi non potrà andare oltre l’8 maggio 2024.

Poi i produttori di TV avranno tempo fino al 6 dicembre 2024 per aggiornare i software e introdurre la nuova icona di accesso diretto al digitale terrestre. Per modificare i telecomandi, infine, c’è tempo fino al 6 maggio 2025.