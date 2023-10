Fonte foto: LG

Una Smart TV con tecnologia OLED è il sogno di quasi tutti gli amanti dell’home cinema ma, come tutti i sogni, costa cara. Nonostante la pressione esercitata dalla tecnologia concorrente Mini LED, infatti, i prezzi delle TV OLED stentano a scendere e solo le offerte Amazon permettono di risparmiare su questi prodotti di alta gamma.

Se poi parliamo di Smart TV OLED firmati LG, tra i migliori in assuluto del mercato, la cifra da spendere è sempre molto alta. Ma, per fortuna, oggi è molto alto anche lo sconto: su Amazon è in vendita la Smart TV LG OLED da 55 pollici della serie B3 ad un prezzo scontato di quasi la metà. Mai visto un prezzo così basso per questo modello, è minimo storico su Amazon.

Smart TV LG B3 2023: scheda tecnica

Smart TV LG B3 2023: scheda tecnica

La Smart TV LG B3 ha un pannello OLED da 55 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 100 Hz. Il televisore è anche compatibile con i formati Dolby Vision, HDR10 e HLG.

Il processore è un Alpha 7 di sesta generazione che, elaborando i potenti algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale di LG, riesce a migliorare le immagini e il suono dei contenuti in riproduzione.

Il sistema operativo è webOS 23 e permette di accedere a decine di applicazioni da scaricare, incluse quelle delle piattaforme di streaming più utilizzate come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Paramount+, YouTube, RaiPlay e Mediaset Extra.

Oltre a questo è possibile anche accedere a LG Channels, la piattaforma di streaming gratuita (con spot pubblicitari) di LG che permette la visione di decine di canali aggiuntivi senza abbonamento.

Tra le connessioni abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, quattro ingressi HDMI (due sono in standard 2.1), due porte USB, un ingresso ottico e una porta LAN.

All’interno dell’apparecchio troviamo anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat così che gli utenti, al momento dello switch-off, potranno continuare a vedere i canali in chiaro senza dover acquistare un nuovo decoder esterno.

La Smart TV LG B3 è compatibile anche con Google Assistant e Alexa da utilizzare per gestire le impostazioni del televisore e i vari dispositivi per la smart home tramite comandi vocali.

Non manca nemmeno la modalità Game Optmizer che, quando rileva una console di nuova generazione, permette all’utente di accedere alle diverse funzionalità per il gaming come NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium che hanno il compito di ridurre la latenza per un’esperienza di gioco più reattiva.

Infine, è possibile anche accedere a NVIDIA GeForce NOW, il servizio di cloud gaming in abbonamento, che garantisce l’accesso al catalogo di giochi NVIDIA con la possibilità di riprodurli senza acquistare altro hardware esterno, ma passando per i server dell’azienda statunitense che elaboreranno i giochi da remoto.

Smart TV LG B3 2023: l’offerta su Amazon

La Smart TV LG B3 è uno dei modelli di attacco nella gamma OLED di LG, ma trattandosi di un OLED e di un LG stiamo comunque parlando di un televisore di altissima qualità.

Il prezzo di lancio di questo apparecchio lo conferma: 1.999 euro, decisamente più alto del prezzo di un TV LED, a parità di diagonale. Ma grazie all’offerta Amazon si scende a 1.099 euro (-45%, -900 euro) ed è il minimo storico sull’ecommerce, un’occasione realmente allettante per chi vuole guardare film, serie TV e sport con una qualità audio-video nettamente superiore.

