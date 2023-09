Fonte foto: LG

Il settore delle smart TV corre velocemente e avere a casa un dispositivo intelligente è ormai una necessità, soprattutto per gli utenti che amano passare il loro tempo libero sulle piattaforme di streaming più utilizzate e senza l’ingombro di ulteriori device collegati al televisore.

Chiaramente, il mercato offre soluzioni di ogni tipo ma per cercare le offerte più convenienti, Amazon resta sempre la scelta migliore e permette agli utenti di acquistare ottimi dispositivi come la Smart TV LG 43UQ75006LF a prezzi irripetibili.

LG 43UQ75006LF – Smart TV 43 pollici – webOS 22 con LG Channels

Smart TV LG 43 pollici: scheda tecnica

La Smart TV LG ha uno schermo IPS da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 50 Hz. L’apparecchio è compatibile anche con i formati d’immagine HDR10 Pro e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore è un α5 GEN 5, in grado di elaborare i sofisticati algoritmi proprietari basati sull’intelligenza artificiale per migliorare la qualità di audio e video.

Il sistema operativo è webOS 22 e l’utente, passando per lo store ufficiale, potrà scaricare le app per utilizzare le principali piattaforme di streaming, come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Paramount+, YouTube, RaiPlay e Mediaset Extra.

Inoltre, come tutte le Smart TV LG più recenti, anche la LG 43UQ75006LF ci permette di vedere LG Channels, la piattaforma di streaming gratuita con spot pubblicitari con decine di canali free trasmessi via Internet.

Le opzioni di connettività comprendono il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.0, tre ingressi HDMI, una porta USB, un ingresso ottico e una porta LAN. Presente anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, un dettaglio molto importante che permetterà agli utenti di continuare a vedere i propri canali in chiaro anche al momento dello switch-off e senza acquistare altri device esterni.

La Smart TV LG 43UQ75006LF è compatibile anche con gli assistenti vocali di Google e Alexa che possono essere utilizzati per regolare le impostazioni del televisore e i vari dispositivi per la smart home utilizzando semplicemente la propria voce.

Tra le altre particolarità di questo dispositivo troviamo la modalità Game Optmizer da utilizzare con le console di nuova generazione, che abilita diverse funzionalità specifiche per il gaming, come l’Auto Low Latency Mode, che riduce la latenza per un’esperienza di gioco molto più reattiva.

Inoltre questa smart TV può accedere anche NVIDIA GeForce NOW, il servizio di cloud gaming (in abbonamento), che permette di giocare ai titoli del catalogo NVIDIA e senza dover acquistare altro hardware esterno, passando naturalmente per i server NVIDIA che elaboreranno i giochi da remoto.

Smart TV LG 43 pollici: l’offerta su Amazon

La smart TV LG 43UQ75006LF è un televisore semplice, ideale per guardare i classici canali in chiaro del Digitale Terrestre e sfruttare al meglio le diverse piattaforme di streaming, ma con la grande qualità di uno schermo LG.

Il prezzo di listino è di 324 euro ma, grazie all’offerta di Amazon è possibile portare a casa questo TV a 289 euro (-11%, -35 euro), lo sconto perfetto per rinnovare i televisori di casa e passare a un sistema smart senza spendere un capitale.

LG 43UQ75006LF – Smart TV 43 pollici – webOS 22 con LG Channels