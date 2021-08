Smart TV LG, in arrivo una nuova interfaccia: cosa cambia

LG sta procedendo con l’aggiornamento di LG Channels, che per chi non lo conoscesse è il servizio gratuito di streaming di contenuti firmato LG. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza migliore per chi possiede una Smart TV LG attraverso una nuova interfaccia.

L’aggiornamento non si ferma alla sola riprogettazione dell’interfaccia utente, ma introduce più canali e una gamma più ampia di contenuti per i clienti LG grazie all’ampliamento a 1.900 canali di sport, film, musica e notizie dagli attuali 1.600 (numeri comunque variabili a seconda dei Paesi). LG Channels ha già ottenuto risultati importanti nell’ultimo anno, e ciò ha convinto l’azienda asiatica a triplicare la sua copertura europea entro fine 2021. Del resto LG Channels fa parte del sistema webOS TV di LG, che è sì incluso nelle Smart TV del produttore ma anche in alcune di Motorola, JVC, Polaroid ed altri.

Le novità dell’aggiornamento ad LG Channels

Ad ottenere le maggiori novità, come anticipato, è l’interfaccia utente, che grazie all’aggiornamento beneficia di una navigazione più rapida e di una più semplice interazione con i menu.

Migliorata pure la funzione, gestita da un algoritmo, che suggerisce cosa guardare: adesso, fa sapere LG, è maggiormente in grado di fornire contenuti coerenti ai gusti dei singoli utenti grazie pure ad un algoritmo che analizza in modo migliore le preferenze di ciascuno.

La rinnovata interfaccia utente di LG Channels è disponibile per le Smart TV LG con webOS in versione 5.0 e successive, mentre è in arrivo una versione apposita per i televisori che avessero webOS in una versione compresa tra la 3.0 e la 4.5.

Arriverà entro fine anno – dapprima però solo in Nord America – pure un’app appositamente studiata per gli smartphone. Si chiamerà intuitivamente LG Channels ed offrirà agli utenti un’opzione in più per godersi i contenuti della piattaforma gratuita di streaming.

Progetti attuali e futuri di LG Channels

Attraverso la partnership siglata nel 2020 con la società sudcoreana di piattaforme multimediali, NEW ID, LG Channels ha potuto aggiungere alla propria libreria contenuti che la società definisce “nuovi e avvincenti". Inoltre, con l’obiettivo di migliorare il servizio ed accrescerne l’offerta, LG ha portato in Europa NEW K.MOVIES, il canale coreano premium che mette al centro della propria programmazione i film.

Rakuten TV invece è già presente tra i canali trasmessi da LG nei principali mercati europei; l’emittente offre la migliore selezione di contenuti provenienti da diverse categorie, tra cui commedie, film d’azione, drammatici e le Rakuten Stories. È possibile accedere all’app Rakuten TV tramite il tasto di scelta rapida dedicato presente sul recente telecomando LG Magic Remote.

E grazie alla partnership di LG con Amagi, l’hub globale per la musica e la cultura del famoso produttore Quincy Jones, Qwest TV verrà proposto sui televisori LG entro fine 2021 in Francia, Germania, Spagna, Italia, Brasile e Messico.